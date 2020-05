Anne Mattila ihastelee kolumnissa voikukkien kauneutta ja pohtii pörriäisten merkitystä luomakunnassa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pian taas pellot, pientareet ja ainakin meidän kotipiha kukkii keltaisena voikukista. Nautin niistä päivistä, koska voikukka on takuuvarma kesän merkki, ja minä aloitan kesäloman tällä viikolla.

Tämä keltainen kaunotar on kuitenkin monen nurmikonhoitajan ja puutarhaharrastajan kauhistus. En ole ymmärtänyt sitä koskaan, mutta kukin tyylillään. Voikukkien suoranaista villiytymistä olen pyrkinyt estämään sillä, että ennen kuin kukinnot muuttuvat hahtuviksi, leikkaan nurmikon.

Perhoset ja pörriäiset rakastavat voikukkia. Mikä onkaan ihanampaa kuin lähteä kesäaamuna käveleskelemään avojaloin kotipihalle, jossa aurinko on avannut yön supussa olleet kukinnot. Kimalaiset ja mehiläiset suuraavat kukissa, perhoset lehahtelevat lentoon. Joka vuosi pitää punoa ainakin yksi voikukkaseppele.

Voikukka on kaunis, mutta myös monella tapaa hyödyllinen kasvi. Sen lehdistä saa salaattia ja kukista simaa. Juuriakin voi syödä. Voikukka sisältää runsaasti muun muassa C- ja A-vitamiineja.

Parhaillaan on menossa pelasta pörriäinen -kampanja. Kerrankin kampanja, jossa saa hyvää aikaan jopa tekemättä mitään eli voi huoletta antaa jonkun nurkan pihasta villiytyä rauhassa.

Meillä on ollut jo pari vuosikymmentä kotikujan varressa keto, jonka maaperää on tietoisesti köyhdytetty, jotta sitkeät luonnonkasvit saisivat tilaa rehevämpää maaperää vaativilta kasveilta. Aurinkoinen ja kuivahko paikka on mieluinen myös pörriäisille.

Kuivien paikkojen kasveista minulle mieluisin on kissankello. Siellä on monia muitakin kauniita kukkia, mutta en kuollaksenikaan tunnista niitä nimeltä. Kedon reunassa on oja, jonka reunalla kukkivat alkukesästä metsäkurjenpolvet sinisen kaikissa sävyissä. Ihana näky sekin.

Jos oikeasti halutaan huolehtia luomakunnalle tärkeää pölyttäjän työtä tekevien perhosten ja pörriäisten määrästä, yksittäiset pörriäishotellit ovat lähinnä vain kaunis ajatus.

Paras tapa huolehtia luonnon monimuotoisuudesta ja samalla hyönteisten hyvinvoinnista on lisätä luomuviljelyn määrää maataloustuotannossa. Luomussa todellakin viljellään maata, ei vain kasvateta kasveja. Kun maa voi hyvin, siellä on runsaasti eliöstöä, muun muassa matoja, jotka puolestaan ilmastavat pellot niin huokoisiksi, että rankkasateetkaan eivät saa tuhoisaa tulvaa aikaiseksi. Se on aina vain tärkeämpi asia ilmaston muuttuessa.

Luomuviljelyssä ei myöskään käytetä niin sanottuja "kasvinsuojeluaineita", jotka oikeasti tuhoavat kasveja, eliöstöä ja luonnon monimuotoisuutta.

Tiedätkö, miltä tuntuu, kun ei uskalla oikaista järvirantaan punaisena kukkivan ja huumaavasti surraavan luomuapilapellon poikki? Minä tiedän. Koin sen jo 90-luvun puolivälissä. Tiedän myös, miten 3 000 viherherukkapensasta pysyvät vuodesta toiseen terveenä, vaikka naapuripalstalla herukoita vaivaa äkämäpunkki.

Voin paljastaa salaisuuden: luomuviljely. Herukkapensaat olivat täynnä leppäkerttuja, jotka oikeasti tekivät jatkuvaa kasvinsuojelutyötä meille. Siihen ei ihminen pysty, mutta omilla teoillaan ihminen pystyy joko auttamaan tai tuhoamaan luonnon.

