Kalajokilaakso 30 vuotta sitten: Haapaveden suviseuratalkoot ja apteekkarin vieskan vaihto olivat etusivun uutisia

Kalajokilaakso uutisoi 18.5.1990 etusivullaan, että Haapaveden suviseuratalkoot käynnistyivät.

"Haapavedellä pidetään ensi kesä- heinäkuun vaihteessa vanhoillislestadiolaisten valtakunnalliset suviseurat. Niihin odotetaan noin 70 000 osanottajaa eri puolilta Suomesta ja ulkomailtakin, muun muassa Yhdysvalloista.

Suviseuroja on valmisteltu runsaan kahden vuoden ajan. seurat vaativat varsin mittavan valmisteluorganisaation. Eri tehtäviin erikoistuneita osastoja ja toimikuntia on toistakymmentä. Valmistelut ovat vaatineet koko menneen talven ajan muun muassa satoja kokouksia.

Työvoiman tarve ennen seuroja ja seurojen aikana on mittava. Yksistään seuraväen muonitus vaatii päivittäin runsaan tuhannen hengen työpanoksen.

Varsinaiseksi seurapaikaksi on hankittu laaja peltoalue Haapaveden Vattukylästä. Suviseuravieraat majoittuvat perinteisesti kentälle asuntovaunuihin ja telttoihin. Jonkin verran tarvitaan myös perhemajoitusta ja osa vieraista tullaan ohjaamaan yhteismajoitukseen koululle.

Jokailtaiset talkoot kentällä aloitettiin viime maanantaina.

Yksi kolmesta talkoopäälliköstä on Pekka Pitkälä. Hän kertoo, että talkoolaiset on jaettu neljään 40 hengen ryhmään.

Iltatalkoita pidetään toukokuun ajan kaikkina arki-iltoina. Talkooapua saadaan myös lähipitäjien rauhanyhdistyksiltä. Myöhemmin, seurojen lähestyessä talkoita pidetään myös päivisin.

Eiliseen mennessä kentälle oli pystytetty tarjoilu- ja keittokatokset sekä osa grilleistä. Kentälle on ajettu aiemmin kymmeniä autokuormia puun kuorta. Sitä on käytetty tarjoilukatosten alla useissa aikaisemmissakin suviseuroissa, koska puun kuoren on todettu sitovan vettä sateella ja pölyä kuivalla.

Suviseurojen hengellinen anti on useissa kymmenissä saarnoissa sekä virsissä ja Siionin lauluissa. Järjestäjät kertovat, että suviseurat ovat myös sielunhoitotilaisuus.

Lehdistön kautta yleisölle tiedotetaan vanhoillislestadiolaisten käsityksiä ajan ilmiöistä. Tällä kertaa esillä ovat uskonnonopetukseen liittyvät kysymykset, koti ja perhe sekä uusi raamatunkäännös.

Vanhan tavan mukaan Suomen yleisradio radioi suviseuroja noin puolentoista tunnin ajan sunnuntaina, joka on heinäkuun ensimmäinen päivä. Suviseuroja ja kaikkea siihen liittyvää voi kuunnella myös mm. radio Turwetuutin välityksellä.

Seurojen päätoimikunnan puheenjohtajana on opettaja Mauno Mustapää. Hän totesi mielihyvänsä siitä, että valmistelut ovat edenneet suunnitelmien mukaan, talkootyöt jopa yli odotusten. Valmistelut ovat tässä vaiheessa hiukan pitemmällä kuin mitä aikataulu edellyttää. Myös talkoohenki on ollut erittäin hyvä.

Viime kesän suviseuroissa Ranualla podettiin jonkin verran työvoimapulaa. Mustapään mukaan haapavedelle on tähän mennessä työhönilmoittautuneita noin 3 000, mikä on 60 prosenttia tavoitteesta. Hän uskoo kuitenkin, että tavoitteeseen vielä päästään ennenkuin seurat alkavat."

Kalajokilaakso uutisoi etusivulla myös, että "Apteekkari vaihtaa Vieskaa".

"Ylivieskan apteekkarin paikkaa havitteli kaikkiaan kymmenen hakijaa, joista lääkintöhallitus myönsi luvan Alavieskan apteekkari Liisa-Marja Syrjälälle. Kohtapuolin siis kaipaillaan uutta apteekkaria Alavieskaan."