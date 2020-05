Mikä ihmeen korona? – Aappo Jutila kirjoittaa Visiitti-kolumnissa ihmisten korona-ajan käyttäytymisestä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Maailmanlaajuinen pandemia on jo jatkunut pitkään ja meillä Suomessakin erilaiset rajoitukset ovat vaikuttaneet arkielämään muutaman kuukauden ajan. Luulisi, että poikkeusolojen käyttäytymisestä olisi tullut jo uusi normaali, mutta marketin kassalla istuessani olen päässyt seuraamaan aitiopaikalta, kuinka pandemia vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen.

Ja pakko sanoa, että ainakaan asiakasmäärissä eristäytyminen ja turhien ihmiskontaktien välttäminen ei ole näkynyt.

Kaikki muistavat varmasti maaliskuisen kaaoksen, kun ensimmäiset rajoitukset astuivat voimaan ja ihmisille tuli valtava tarve rynnätä kauppaan ostamaan vessapaperia. En muista nähneeni edes joulun alla yhtä suuria ostoksia ja yhtä pitkiä jonoja, vaikka kassat tekivät töitä taukoamatta.

Nyt tilanne on normalisoitunut jonkin verran, kun on huomattu, että ruokakaupat palvelevat edelleen normaalisti poikkeusoloista huolimatta. Mielenkiintoista tilanteessa on se, että ensimmäisen kuukauden ajan ihmiset jaksoivat olla varovaisia ja huolehtia turvaväleistä, mutta nyt pikkuhiljaa kaupassa käynti näyttää palautuneen pandemiaa edeltäviin käytäntöihin. Ainakin joidenkin kohdalla.

Kassalla istuessa näkee melko hyvin ihmisten suhtautumisen koronavirukseen, ja asiakkaita onkin karkeasti jaettuna kahdenlaisia: Ensimmäinen ryhmä tulee kasvomaskiin ja kumihanskoihin pukeutuneena ostamaan kauppakärryllisen ruokaa, kun taas toiseen ryhmään kuuluvat ihmiset ramppaavat pitkin päivää hakemassa muutaman ostoksen kerrallaan, ilman huolen häivää.

On tietysti luonnollista, että ihmisten täytyy edelleen käydä kaupassa, mutta olisin kiitollinen, jos jokainen jaksaisi edelleen pitää huolen turvaväleistä ja käsihygieniasta. Varsinkin kun itse työntekijänä joudun kohtamaan päivittäin kymmeniä, jollen satojakin asiakkaita. Rajoitukset ovat toimineet tähän saakka erittäin hyvin ja pahin saattaa olla jo takana.

Mielessäni on käynyt myös ajatus siitä, ovatko rajoitukset toimineet jopa niin hyvin, että niiden noudattaminen tuntuisi tarpeelliselta. Toimiikohan ihmismieli niin, että jos uhka ei ole tarpeeksi lähellä, sitä ei ole ollenkaan?

Vaikka yhteiskuntaamme aletaankin vähitellen avata, on edelleen olemassa riski altistua, tartuttaa ja sairastua. Peruskoululaiset palasivat tällä viikolla kouluun ja muutaman viikon päästä kesäkuun alussa suurimpien rajoitusten pitäisi olla takana. Itseäni kuitenkin pelottaa se, että jos alamme jo nyt lipsua opituista käytännöistä vaikkapa turvavälin suhteen, saattaa tauti päästä taas yllättämään.

Pestään siis käsiä ja muistetaan, että koronavirusta ei ole ihan vielä selätetty!

Kirjoittaja on kirjallisuuden opiskelija, joka yrittää yhdistää opinnot ja oman hyvinvointinsa.