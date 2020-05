Mitä sitten, kun yksi Pylväs puuttuu? – Ismo Kunelius pohtii pääkirjoituksessa Juha Pylvään jäkeistä aikaa Ylivieskan kunnallispolitiikassa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

15.5.2020

Seuraaviin kuntavaaleihin on aikaa vielä vajaa vuosi, mutta ainakin yksi asia on tullut jo selväksi. Ylivieskan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja vaihtuu.

Pitkään valtuustoa johtanut kansanedustaja Juha Pylväs kirjoitti viime viikolla keskiviikon Kalajaskan Eduskunnasta-palstalla kolumnin lisäksi myös uutisen. Pylväs totesi, että hänen yli kaksi vuosikymmentä kestänyt kuntapäättäjän uransa päättyy ensi kevääseen. Aiheeseen liittyneessä lehtemme haastattelussa hän kertoi päättäneensä jo edellisten kuntavaalien aikaan, että tämä vaalikausi saa jäädä viimeiseksi.

Pylväs vetosi periaatteisiinsa ja totesi, että kuntapolitiikka ei saa olla elämäntehtävä.

Ikään kuin kuntapoliittisena ”testamenttinaan” Juha Pylväs päätti kolumninsa näihin sanoihin: teen tilaa uusille osaaville kyvyille luotsaamaan kuntaamme parempaan tulevaisuuteen.

Tässä on nyt tekemisen paikka Ylivieskan keskustalaisilla, sillä valtuuston puheenjohtajan paikka menee uusiksi ja lisäksi puolue menettää ehdokkaan, jonka äänipotti on kohtalaisen kovaa luokkaa. Edellä on vain valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Markus Jaatinen – luonnollisesti samasta puolueesta.

Keskustan kannatus on Ylivieskassa niin vahva, että eivätköhän ne Pylväänkin äänet löydä tiensä seuraavissa vaaleissa kutakuinkin tuttuun laariin. Toinen kysymys on se, mistä löytyy korvaavia tekijöitä Juha Pylvään muulle poliittiselle työlle. Suora linja eduskuntaan toki säilyy edelleenkin hänen kauttaan, mutta paikallisella tasolla puhutaan kuitenkin päättäjästä, jonka kokemuksella ja vaikutusvallalla on merkityksensä.

Eiköhän niitä Pylvään peräänkuuluttamia uusia kykyjäkin löydy, mutta sen osaamisen hankkiminen ottaa aikansa.

En toki väitä, että Juha Pylväs olisi Ylivieskan kunnallisessa päätöksenteossa korvaamaton. Kukaan ei ole. Nyt työt jakautuvat muille ja kokemustakin karttuu, kun vastuu kasvaa. Ikänsä ja kokemuksensa puolesta Juha Pylväällä olisi ollut kuntapolitiikassa vielä paljon annettavaa.

Valtuuston kokousten johtaminen on vain päätöksenteon näkyvä puoli. Siitäkin puolesta tosin on sanottava, että Juha Pylvään jämäkkä ote on pelastanut monta keskustelua rönsyilemästä täysin sivuraiteille. Toivottavasti tällaista linjaa löytyy myös seuraavalta puheenjohtajalta, sillä valtuuston kokoukset ovat valtuuston kokouksia. Kesäteatterit ovat erikseen.