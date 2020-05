Pitkään Ylivieskassa vaikuttanut Matti Saarela ottaa ohjat squashin miesten maajoukkueessa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Oululainen Matti Saarela on valittu Suomen miesten squashmaajoukkueen vastuuvalmentajaksi. Saarela oli miesten maajoukkueen mukana joukkueenjohtajan roolissa jo edellisellä kaudella, kun Suomi nousi EM-kilpailujen 1-divisioonaan eli kahdeksan parhaan joukkoon Birminghamin EM-kisoissa.

Matti Saarelalla, 59, on pitkä lajitausta. Pelaajana hän voitti Suomen mestaruuden 1986 ja pelasi aikanaan 76 maaottelua Suomen paidassa. Ammattilaisena Saarela pelasi vuosina 1985–89. Hänen uran paras sijoitus maailmanrankingissa oli 50.

Ylivieskalaisille Saarela on tullut tutuksi pelatessaan pitkään Ylivieskan Squashin riveissä mm. maan pääsarjatasolla. Saarela kuului seuran avainpelaajiin, kun Ylivieskan Squash lukeutui vuosituhannen alussa maan kärkiseurojen joukkoon liigatasolla.

Saarelalla on myös pitkä valmennustausta. Hän on toiminut aikaisemmin sekä miesten maajoukkuevalmentajana 1990-luvulla että naisten maajoukkueen valmentajana 2000-luvun alkuvuosina. Viime vuosina Saarela on valmentanut Suomen alle 19-vuotiaiden ykköspelaajaa, oululaista Oskari Laitista.

Saarelan edeltäjä miesten maajoukkuevalmentajan tehtävässä oli Olli Tuominen, joka jatkaa edelleen maajoukkueen pelaajana.

Saarelan houkutteleminen maajoukkueen vastuuvalmentajaksi oli Squashliiton toiminnanjohtaja Mika Monton mielestä tärkeää.

– Matti on siitä erityislaatuinen hahmo, että pitkän lajihistorian lisäksi hän on aina pitänyt itsensä kiinnostuneena pelin uusista suunnista ja päivittänyt valmennusosaamistaan ja -näkemystään. Tämän lisäksi Matti on joukkuehengen luojana täysin omaa luokkaansa, Monto kiittelee liiton tiedotteessa.