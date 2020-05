Kolumnissa toimittaja Tuovi Pulkkanen palaa lapsuuteen, lapsuusmaisemiin ja muistoihin, jotka saattavat yllättää

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Luminen maanantaiaamu toi elävästi mieleen lapsuuden keväät, kun lumi vielä äitienpäivän aikaan peitti vahvasti tienoot ja isä toppuutteli uusien lenkkareiden kanssa kouluun kiirehtiviä sanomalla, että ei ole kiirettä kesäkenkiin, vielä tulee tuisku.

Paksu lumi peittää lapsuuden maisemat tälläkin hetkellä, mutta täällä meillä maisema näytti lumisena tähän aikaan vuodesta oudolta. Pitäisi ottaa kesäisiä kuvia koulunsa päättävistä ja kesäsuunnitelmia tekevistä lomalaisista, mutta luonto on päättänyt toisin.

Voin lohduttaa, että kyllä se kesä sieltä tulee. Meillä pohjoisessa sanotaan, että kesä ottaa kiinni. Niin se tekee. Vaikka kasvu pääsee alkamaan paljon myöhemmin ja kasvimaat perustetaan lähes kuukauden myöhemmin kuin täällä, syyskesällä nautitaan samaa satoa kuin muuallakin. Valoisien öiden ihme pitää kasvua yllä ja jouduttaa kesän täyteen vauhtiin.

Öiden valoisuus oli lapsuudessa ja nuoruudessa ilmiö, johon ei juurikaan kiinnittänyt huomiota. Nyt, kun on asunut vuosikymmeniä pois kotiseudulta, se hämmästyttää varsinkin loppukesällä, kun yöt täällä meidän korkeudellamme jo pimenevät. Ehkä aika on kullannut muistot, mutta loppukesän yöt heinäntuoksuineen ovat kauneimpia kesämuistoja, jotka lapsuudesta mieleen palaavat.

Joskus tuoksu onkin se, joka tuo mieleen unohtuneen ja kaukaisen muiston. Tutkimusten mukaan tuoksu voi nostaa valokuvaakin tarkemman muiston, jonka on luullut unohtaneensa, jopa vuosikymmenien takaa. Miellyttävä tuoksumuisto tuo hyvää mieltä ja rauhoittaa. Aika monen hyvä ja tunnepitoinen muisto on tuoreen, vastaleivotun pullan tuoksu. Ehkä se on osa lämmintä turvallisuutta, jota kaipaamme.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Muistot voivat myös vääristyä. Yksi omista muuttuneista muistoistani liittyy paitsi tuoksuun, myös videontarkkaan kuvaan, jonka näen mielessäni. Totta muistossa on se, että vaaran päältä kotini läheltä on viety vanha pirtti museoksi Kuusamon keskustaan, kun olen ollut neljän tai viiden vanha.

Se, miten se on sinne siirtynyt, on minun muistoissani tapahtunut niin, että valtava talo vedettiin kokonaisena tietä pitkin: Näen elävästi kuinka sitä tuotiin alas mäkeä ja kuinka juhlavasti harmaa hirsipirtti lipui meidän veräjämme ohi. Sieluni silmin seuraan, miten se hitaasti katoaa seuraavan vaaran taakse.

Niin ei tietenkään ole tapahtunut, mutta ehkä iso ja pitkään jatkunut siirto-operaatio on jalostunut pienen tytön mieleen lähtemättömäksi muistoksi, josta olen koostanut tiivistelmän. Tapahtuma on jäänyt lähtemättömästi mieleen ja ehkä se on helpompi muistaa yhtenä kokonaisuutena eikä hirsi kerrallaan edistyneenä operaationa.

Joskus muisto voi tuntua omalta, vaikka se olisi toiselta lainattu. Kuinka usein perheissä kerrotaankaan muistoja, jotka ovat värittyneet niin eläviksi, että tarinaa voi nuorempi polvi kertoa omanaan, vaikka ei olisi tapahtumahetkellä vielä edes syntynyt.

Annetaan lainattujen tai omien muistojemme yllättää itsemme ja palataan hetkeksi niihin silloin, kun ne esiin pyrkivät.

Tuovi Pulkkanen

tuovi.pulkkanen@kpk.fi