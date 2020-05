Ylivieskalaissyntyinen Taina Hautala on ison perheen äiti, joka on ollut koko ajan mukana myös työelämässä ja yhteisten asioiden hoitamisessa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskalaissyntyinen Taina Hautala, 59, on ison perheen äiti, joka ei kuitenkaan ole halunnut olla pelkästään kotiäiti.

Hänelle työ Vantaan kaupungin hammashoitajana ja työyhteisö ovat olleet tärkeitä. Siksi hän on äitiyslomia lukuun ottamatta ollut koko ajan mukana työelämässä.

– Kun lapset olivat pieniä tein 20- ja 30-tuntista työviikkoa, mutta viimeiset 15 vuotta olen ollut täysiaikaisesti työelämässä mukana ja tuosta ajasta yli kymmenen vuotta päivystyspuolella, hän kertoo.

Taina Hautala on lähtenyt mukaan myös yhteisten asioiden hoitamiseen. Hän on nyt kolmatta kautta Hämeenkylän seurakunnan seurakuntaneuvostossa. Hän on toiminut myös Vantaan seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa ja suunnittelutoimikunnassa sekä lasten kouluaikana kuulunut ala-asteen koulun johtokuntaan monia vuosia.

Lasten harrastustoimintaa hän on tukenut toimimalla musiikkileikkikoulun johtokunnassa ja musiikkiopiston kannatusyhdistyksessä.

Äitiyden, työn ja yhteiskunnallisten asioiden sovittaminen yhteen ovat vaatineet Taina Hautalalta kykyä organisoida, suunnitella ja valmistella asioita ja niiden kulkua. Tähän kun vielä lisätään lasten harrastukset ja niihin kuljettamiset, puolison työ ja vapaaehtoistyö, ei voi kuin ihmetellä, miten aika on riittänyt kaikkeen.

– Isossa perheessä lapset joutuvat osallistumaan kotitöihin. Heidän on hyvä osata tehdä kodin perusasioita ennen kuin lähtevät pois kotoa, hän sanoo.

Kun lapset olivat pieniä ja äiti töissä, kotona oli lastenhoitaja ja myöhemmin lapset olivat perhepäivähoidossa.

– Meidän perheessä on ollut luontevaa, että äiti käy töissä, eikä siitä ole tarvinnut kokea syyllisyyttä, Hautala toteaa ja jatkaa:

– Yhdessä puolison kanssa aina mietimme, mikä ratkaisu on kullekin lapselle hyväksi. Jokainen lapsi on omanlaisensa, samoin heidän tarpeensa.

Taina Hautalan mielestä kasvattamisessa tärkeää on, että lapsilla ovat rajat ja rakkautta.

– Rutiinit kotona luovat turvallisuutta. On huolehdittava, milloin syödään, tehdään läksyt ja mennään nukkumaan. Perheelle on varattava myös yhteistä aikaa. Lapsille on osoitettava lämpöä sekä hyväksyntää ja kannustusta sekä sitä, että he ovat tärkeitä. Nämä asiat kantavat lapsia pitkälle, kun ne myös sanotaan ääneen, hän sanoo.

Tasavallan Presidentti myönsi Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein äitienpäivänä Taina Hautalalle. Huomionosoitusta hänelle hakivat lapset. Mukana hankkeessa olivat Hämeenkylän seurakunta ja Vantaan koulutoimi.

– Olen ihan tavallinen äiti, joka en nosta isoa numeroa siitä, että olen ison perheen äiti, Taina Hautala sanoo ja toteaa, että moni muukin äiti ansaitsisi saman tunnustuksen.

Perheessä on viisi poikaa ja kolme tytärtä. He ovat lentäneet jo kaikki pesästä. Nuorinkin sai valkolakin viime keväänä ja pääsee pian armeijasta ja lähtee opiskelemaan.