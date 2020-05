Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Soiten alueella on todettu 23 koronavirustartuntaa.

Soiten koronavalmiusryhmä kokoontuu päivittäin ja pitää yllä tilannekuvaa. Soiten alueella tilanne jatkuu rauhallisena ja varautuminen etenee suunnitelmien mukaan.

Koronapuhelimessa ja infektiovastaanotoilla tilanne on kohtuullisen rauhallinen.

Koronavirustestejä tehdään matalalla kynnyksellä koronaoireisilta.

Kesäajan sulut, joissa on huomioitu myös korona-ajan sulut, on Soiten hallituksen käsiteltävänä ensi maanantain kokouksessa. Koronatilanteesta johtuvaa poikkeavien aukioloaikojen ja toimintamuutosten listausta päivitetään edelleen aktiivisesti.

Keskiviikkona THL:n eli terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tekemän tilaston mukaan testattuja näytteitä on tehty noin 133 200. Ilmoitettuja tartuntatapauksia on yhteensä yli 6000, siinä on reilun viidenkymmenen lisäys eiliseen verrattaessa.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 284. Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on 109 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Tuoreimman liukuvan seitsemän päivän seurantajakson aikana (4.-10.5.) todettiin miltei 600 uutta tautitapausta.

THL:n alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 4 300.

Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.