Kalajokilaakson koronatilanne jatkuu rauhallisena – Pohjois-Pohjanmaalla kaksi uutta tartuntaa

Suomen laboratoriovarmistettujen koronatartuntojen määrä nousi torstain päivityksessä 6 145:een. Pohjois-Pohjanmaalla todettuja varmistettuja koronatapauksia on 133 eli kaksi enemmän kuin keskiviikkona. Tautiin liittyviä kuolemia oli raportoitu keskiviikkona koko maassa 284.

Nivala on edelleen ainoa Kalajokilaakson paikkakunta, josta löytyy viisi varmennettua koronavirustartuntaa ja Nivalan tartuntamäärä sisältää myös jo toipuneet koronapotilaat. Muissa peruspalvelukuntayhtymä Kallion kunnissa on varmistettu yksittäisiä tartuntoja.

Haapajärvellä, Reisjärvellä ja Pyhäjärvellä toimiva peruspalvelukuntayhtymä Selänne tiedotti alkuviikolla, että Selänteen alueella on todettu muutama laboratoriovarmistettu koronatautitapaus. Selänteestä on kerrottu, että sairastuneet ovat karanteenissa ja altistuneiden kartoitus alkoi välittömästi. Myös altistuneet on laitettu karanteeniin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päivittäisessä sovelluksessa esitetään varmistetut tapaukset Suomessa kunnittain, mikäli kunnassa on enemmän kuin neljä koronatapausta. Karttasovelluksen tiedot perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin ja sivuston tiedot voivat päivittyä takautuvasti. Torstain päivityksen viimeisimmät tapaustiedot olivat keskiviikolta.

THL:n karttasovellus löytyy osoitteesta thl.fi/koronakartta.