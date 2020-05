Ylivieska myöntää yrittäjäyhdistykselle pari tonnia koronakriisin hallintaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kaupunki tukee koronasta kärsineitä yrittäjiä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kautta. Kaupungin hallitus myönsi Ylivieskan Yrittäjät ry:lle pari tonnia koronakriisin hallintaan.

Maalikuussa alkanut koronakriisi on vaikuttanut elinkeinoelämään ja työllisyyteen Ylivieskassakin. Lomautettujen määrä on noussut samoin työttömyysprosentti, joka oli kuitenkin maakunnan keskitasoa viimeisimpien tietojen mukaan.

Vaikka valtioneuvosto on antanut jo ohjeita joidenkin sulkutoimenpiteiden hallitusta purkamisesta, tässä vaiheessa suurin uhka näyttää olevan alueen elinkeinoelämän ja työllisyyden heikkenevä tilanne.

Ylivieskan Kehityspalvelut YTEK yhdessä kaupungin viranhaltijoiden kanssa on tehnyt kriisin edetessä tiivistä yhteistyötä yrittäjäyhdistyksen kanssa tilanteiden ratkaisemiseksi ja tiedon jakamiseksi. YTEK on muun muassa valmistellut ja kaupunki tehnyt päätökset jo lähes sadan yksinyrittäjätuen jakamisesta. Yrittäjäyhdistyksen kanssa on lanseerattu "Tue paikallista" -kampanja ja tulossa on "Yrittäjä, työllistä yrittäjä" -kampanja. Yrittäjäyhdistys on myös luvannut taata heinäkuun loppuun mennessä jäsenyrityksistä ostetut lahjakortit aina sataan euroon saakka.

Kaupunki ja yrittäjäyhdistys tekevät normaalioloissakin tiivistä yhteistyötä. Poikkeusolojen jatkuessa näyttää siltä, että ainakin jotkut yhteiset kauppakaupungin elinvoimaprojekti jäävät toteutumatta tänä vuonna, minkä vuoksi Ylivieskan Yrittäjt ry on anonut avustusta koronakriisin hallintaan.