Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kaupunginhallitus myönsi luvan kolmen henkilön palkkaamiseen tämän suven aikana.

Liikuntapalveluihin Timo Hämäläisen tilalle valitaan kesäkuun alusta uusi käyttöpäällikkö, koska Hämäläinen on jäämässä eläkkeelle. Viran täyttämistä perustellaan sillä, että käyttöpäällikölle kuuluu lukuisia tehtäviä, jotka vaativat erikoisosaamista. Tällaisia ovat muun muassa uimahallin vedenkäsittely ja siihen liittyvien mittareiden kalibrointi. Käyttöpäällikkö huolehtii myös sähkön, veden ja lämmön kulutuksen seurannasta, keilahallin monipuolisesta tekniikasta ja muista kiinteistönhoidollisista tehtävistä Liikuntakeskuksessa, jäähallissa, Suvannon painisalilla, Huhmarin majoilla sekä Liikuntapuiston ja urheilukentän huoltorakennuksissa.

Tehtävä täytetään toistaiseksi.

Ylivieskan seudun musiikkiopistossa täytetään puolestaan viulunsoitonopettajan virka syyskuun alusta toistaiseksi. Sijoituspaikaltaan Kalajoella oleva virka on vapautunut irtisanoutumisen vuoksi. Virkaan sisältyy opetusta Kalajoen lisäksi Pyhäjoella.

Viulu on yksi suosituimpia instrumentteja musiikkiopistossa. Hakijoita on jatkuvasti enemmän kuin musiikkiopisto voi ottaa oppilaaksi. Opetussuunnitelman mukaisessa orkesteri- ja kamarimusiikkitoiminnassa viululla on soittimena keskeinen merkitys, mikä sekin puolsi viran täyttämistä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toimivapaalla pidemmän aikaa tehtävästä olleen nuorisonohjaajan toimi sai myös täyttöluvan. Vapaalla ollut ohjaaja on irtisanoutunut 15. toukokuuta alkaen.

Nuorisonohjaajan tehtäviin kuuluvat muun muassa nuorisotalon toiminnasta, ohjauksesta, kehittämisestä ja kerhotoiminnasta vastaaminen, liikennepuiston toiminnasta vastaaminen, iltaohjaajien esimiehenä toimiminen, erityisnuorisotyö, osallisuustyö, koulunuorisotyö, sosiaalinen media, kansainvälisestä sekä monikulttuurisesta nuorisotyöstä vastaaminen.

Kansalaisopiston päätoimisen ilmaisutaidon opettajan viran täyttäminen sen sijaan palautettiin takaisin Ylivieskan seudun kansalaisopistolle, koska kyseessä on alle vuoden määräaika, minkä vuoksi kansalaisopisto voi itse päättää toimen täyttämisestä.

Päätoimisen ilmaisutaidon opettajan tehtäviin kuuluvat opetuksen antamisen lisäksi ilmaisutaidollisten kurssien suunnittelu, opintoneuvonta, oppiaineen tuntiopettajien ohjaus, tiedottaminen, markkinointi ja Elämystalo Artterin teatteritilasta, tarpeistosta ja välineistöstä vastaaminen.

Vuosittain ilmaisutaidollisia aineita on noin tuhant tuntia.

Toimi täytetään 17. elokuuta alkaen tulevaksi lukuvuodeksi.