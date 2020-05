Lähiopetus mietityttää – Kansanedustaja Katja Hänninen pohtii kolumnissaan lasten paluuta lähiopetukseen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Meille kouluikäisten perheille tämä viikko tuo muutoksen korona-arkeen, kun lapset palaavat lähiopetukseen. Rajoitteiden purkamiseen ja kouluun palaamiseen suhtaudun ristiriitaisin tuntein. Toisaalta on ihanaa, että lapset pääsevät jälleen kouluun ja saavat tavata ystäviään, mutta toisaalta äitinä olen huolissani tartuntariskin kasvamisesta.

Erityisesti pohdin riskiryhmään kuuluvien lasten ja aikuisten turvallisuutta. Kuitenkin terveysviranomaisten näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei enää ole välttämätöntä perustetta lähiopetuksen keskeyttämiselle esi- ja perusopetuksessa. Tästä syystä koronan aiheuttamia rajoitteita puretaan, vaikka kukaan meistä ei voi tietää mihin suuntaan tilanne rajoitustoimien purkamisen jälkeen kehittyy. Joudumme kaikki elämään edelleen epävarmuudessa.

Ymmärrän hyvin, että lähiopetukseen siirtyminen aiheuttaa monissa muissakin perheissä, opettajissa ja koulun henkilökunnassa kysymyksiä ja huolta. Kuinka turvallinen kouluarki varotoimenpiteineen saadaan onnistumaan, kun useissa kouluissa tilat ovat rajalliset ja oppilasmäärät suuria? Kuljetusoppilaat kulkevat normaalioloissa tiiviisti takseissa ja busseissa ja turvaväleistä huolehtiminen voi näissä tilanteissa olla haastavaa.

Oli kuitenkin huojentavaa lukea Wilmasta tiedote lähiopetukseen palaamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja ohjeista. Koulumatkat, ruokailut, opetus ja välitunnit voidaan järjestää turvallisesti ja hallitusti niin, että lasten ja henkilökunnan terveydestä huolehditaan koko ajan. Ensi arvoisen tärkeää on noudattaa kaikkia ohjeita ja muistaa, ettei kouluun tai töihin tulla sairaana. Riskiryhmään kuuluvien lasten aika ei myöskään ole vielä palata lähiopetukseen.

On hienoa, että suurimmassa osassa Suomea etäopetus on sujunut pääsääntöisesti hyvin. Mutta valitettavasti näin ei kaikkien lasten ja perheiden kohdalla ole ollut. Haavoittuvassa asemassa olevat lapset kuten turvapaikanhakijalapset, pitkäaikaissairauksista kärsivät lapset, lastensuojelulaitoksissa elävät lapset, käytöshäiriöistä ja mielenterveysongelmista kärsivät lapset sekä vammaiset lapset, ovat tässäkin poikkeustilanteessa heitä, joihin rajoitustoimet ovat iskeneet kovimmin ja jotka kantavat korona-kriisissä raskaimman taakan. Näiden lasten ja perheiden hyvinvointia ja tulevaisuutta on tärkeä ajatella, kun rajoitustoimenpiteiden kestoa mietitään. Olen kiitollinen siitä, että hallitus antaa toukokuussa erillisen lasten ja nuorten tukipaketin. Siinä on annettava konkreettisia lisäpanostuksia esimerkiksi oppilashuoltoon ja muihin tukitoimiin.

Tarvitsemme nyt enemmän kuin koskaan meidän vanhempien, lasten ja koulujen henkilökunnan saumatonta yhteistyötä, jotta löydämme hyviä ratkaisuja tähän uuteen tilanteeseen, joka voi jatkua vielä pitkään. Varsinkin niille lapsille ja nuorille, jotka tänä keväänä päättävät peruskoulun tai pääsevät ylioppilaaksi tai valmistuvat ammattiin yhteisten kevätjuhlien puuttuminen on murheellinen asia. Koulupolun siirtymissä yhteiset päätösjuhlat ystävien, sukulaisten ja opettajien kanssa ovat monesti erityisen tärkeitä. Koronasta huolimatta jokainen lapsi ja nuori on kevätjuhlansa ansainnut. Meidän jokaisen on nyt aika miettiä, miten muistaa tuttuja lapsia ja nuoria näinä poikkeuksellisina aikoina, jotta heille jää tästä keväästä myös hyviä muistoja.

Katja Hänninen

Kansanedustaja (vas.)

Raahe