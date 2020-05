Ylivieskan taloustilanne näyttää vaikealta, mutta myönteinen väestökehitys jatkuu

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan hallintojohtaja Toni Saranpää luonnehtii kaupungin taloudellista tilannetta sanalla vaikea.

– Jos taloutta verrataan vuoden takaiseen, tilanne näyttää ensimmäisen neljänneksen jälkeen pikkuisen paremmalta. Vuosikate on plussalla, mutta taseessa ollaan miljoona pakkasella, hän kertoo.

Säästöä on tullut lähinnä korkokuluissa, koska korot ovat olleet jopa miinuksella. Rakenteellinen alijäämä on kuitenkin haaste.

Koronasta Ylivieska tietää jo nyt saavansa ison laskun.

– Se ei näy vielä verotuloissa, mutta varmasti jo kesäkuun puolella. Koronan vaikutusta verotuloihin kukaan ei osaa vielä tarkasti sanoa, mutta vaikutuksen on arveltu olevan jopa viisi miljoonaa euroa kaiken muun lisäksi, Saranpää sanoo.

Positiivista osavuosikatsauksessa on se, että Ylivieskan väestö jatkaa kasvua.

Maaliskuun lopussa ylivieskalaisia oli 41 henkilöä enemmän kuin vuoden vaihteessa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lisäystä oli 47 henkilöä ja 23 enemmän kuin kaksi vuotta aikaisemmin.

Syntyneitä alkuvuoden aikana oli 30 enemmän kuin kuolleita. Tulomuutto oli viisi henkilöä plussalla ja nettomaahanmuutto neljä henkilöä

Ylivieskan väkiluku on kasvanut kymmenessä vuodessa yli 1 200 henkilöllä ja väkiluku maaliskuun lopussa oli 15 296.

Verot kehittyivät maaliskuun loppuun vielä talousarvion mukaisesti. Katsauksesta käy kuitenkin ilmi, että koronatilanteen vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona huhtikuusta alkaen.

Verotuloennuste tälle vuodelle on on 54,1 miljoonaa euroa, mikä on neljä miljoonaa talousarviossa ennakoitua vähemmän.

Kaupungin lainamäärän arvioidaan kasvavan noin 120 miljoonaan euroon talousarviossa vahvistetun 115 miljoonan euron sijaan. Arvioitua heikompi vuosikate kasvattaa lainan tarvetta.

Koronan vaikutukset näkyvät työttömyyden kasvuna. Maaliskuun lopussa työttömiä työnhakijoita Ylivieskassa oli 263 enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen talousarviossa varattu määräraha ei riitä työttömyyden kasvaessa. Ylitystä kolmen ensimmäisen kuukauden aikana on tullut jo 22 500 euroa.

Erikoissairaanhoito on ylittynyt 1,1 miljoonaa euroa alkuvuoden aikana Ylivieskassa. Se on vajaat 250 000 suurempi kuin vuosi sitten. Ilman koronakuluja erikoissairaanhoidon on arvioitu ylittyvän talousarviosta puolitoista miljoonaa euroa.

Huhtikuun tiedon mukaan Ylivieskan osuus sairaanhoitopiirin koronapanedemian lisäkuluista on 1,8 miljoonaa euroa. Maan hallituksen seuraavassa lisätalousarvioissa on tarkoitus kattaa kulut suoraan sairaanhoitopiirille.