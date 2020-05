Koronakevään ylioppilas Veera Savukoski on tyytyväinen poikkeusoloissa saavutettuihin tuloksiin – Juhlien puuttuminen harmittaa kevään ylioppilaita



Ylivieskalainen koronakevään ylioppilas Veera Savukoski on tyytyväinen saamiinsa arvosanoihin. Ne olivat odotetut ja näissä olosuhteissa jopa hyvät.

Koronakevään ylioppilas, ylivieskalainen Veera Savukoski on tyytyväinen arvosanoihinsa, vaikka kevät on ollut erikoinen ja ennalta arvaamaton. Nyt olo on huojentunut, vaikka uusia ylioppilaita harmittaakin se, että päättäjäisiä ja juhlia ei tule.