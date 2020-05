Sievi käynnistää YT-neuvottelut lomautuksista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sievi

Sievin kunnanhallitus päätti käynnistää koronaepidemian vauhdittamana koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. Neuvotteluihin lähdetään lain antamalla maksimilla, enintään 90 päivän lomautuksilla. Kunnanjohtaja Mauno Ranto toivoo, että kahden viikon lomautukset riittäisivät. Muuta vaihtoehtoa pöydällä ei ole kuin lomautukset, sillä lomarahoista luopumiseen ei ole ollut henkilöstöryhmien kesken yksimielisyyttä.

– Tavoitteena on, että ensimmäiset lomautukset voitaisiin toteuttaa heinäkuun alusta. Se olisi henkilöstönkin etu. Tuolloin lomautettavilta ei nykyisillä poikkeussäännöksillä menisi työttömyysturvan omavastuuta.

Sievi lähtee neuvotteluissa siitä, että myös opettajat lomautettaisiin. Ranto toteaa, että hyvin suunniteltuna sen voi tehdä. Hän huomauttaa, että on Suomessa lomautettu opettajiakin. Lasten oikeuksien turvaaminen on opettajien lomautuksien iso kysymys, eikä kaikkia koulun opettajia voi yhtä aikaa lomauttaa.

Koronaepidemian lisäksi Sievin tulos on vuoden 2019 tilinpäätöksessä on 847 000 euroa alijäämäinen. Koronapandemian vaikutus ei näy vuoden 2020 kolmen ensimmäisen kuukauden toteumassa, mutta ennusteita sen vaikutuksista tuloihin on jo tiedossa.

– Suurin vaikutus on verotulokertymään, verotuloja arvioidaan ennusteen mukaan kertyvän 1,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä talousarvioon on varattu. Tässä haastavassa taloudellisessa tilanteessa tulee kaikki talouden tervehdyttämistavat ottaa tarkasteluun myös henkilöstökulujen osalta.

Valtio kompensoi verotulojen alenemaa tänä vuonna 360 000 euron lisärahoituksella, mutta se tullaan perimään takaisin vuonna 2021 valtionosuuksista. Laskennallisessa tilinpäätösennusteessa vuoden 2020 tilikauden alijäämäksi muodostuisi noin 1,4 miljoona euroa.

– Koronaviruksen aiheuttamista sote-menojen kasvusta on olemassa summittainen arvio. Sitä ei ole laskennalliseen ennusteeseen arvioitu, oletettavasti kasvu tulee olemaan useita satojatuhansia euroja.

Sievi aloitti maaliskuun lopussa YT- lomautusneuvottelut niiden henkilöstöryhmien osalta, joiden työtehtävät olivat poikkeusolojen vuoksi vähentyneet. Niiden tuloksen mukaisesti lomautukset koskevat enintään 35 henkilöä ajalla 25.5.-30.8.2020. Neuvotteluissa puhuttiin lain antamasta 90 päivän maksimista. Käytännössä lomautuksien kestoksi tuli noin kaksi viikkoa.