Hallinto-oikeus kielsi aluehallintoviraston päätöksen toimeenpanon: Kokkolalainen kiinteistövälitysfirma voi jatkaa toimintaansa

Kokkolassa toimiva kiinteistövälitysyritys Asunto Björndahl voi jatkaa toimintaansa normaaliin tapaan.

Vaasan hallinto-oikeus päätti torstaina kieltää välipäätöksellä aluehallintoviraston tekemän päätöksen täytäntöönpanon.

Välipäätös merkitsee käytännössä sitä, että yritys voi jatkaa toimintaansa kaikissa toimipaikoissa Kokkolassa, Pietarsaaressa, Vaasassa, Kannuksessa, Ylivieskassa ja Kristiinankaupungissa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti huhtikuun 7. päivä kieltää Asunto Björndahlin kiinteistövälitystoiminnan seitsemän vuorokauden ajaksi. Toimintakiellon syynä oli kiinteistönvälityksestä annettujen säännösten ja hyvän välitystavan vastainen toiminta.

Avin päätöksen mukaan välitysliike on välittänyt kohdetta ilman voimassaolevaa toimeksiantosopimusta, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa sekä toiminut tarjousmenettelyn osalta hyvän välitystavan vastaisesti. Lisäksi aluehallintovirasto havaitsi välitysliikkeen toiminnassa muita puutteita ja laiminlyöntejä.

Aluehallintovirasto tiedotti omasta päätöksestään maanantaiaamuna. Myöhemmin päivällä aluehallintovirasto tiedotti myös hallinto-oikeuden päätöksestä todeten, että hallinto-oikeuden päätös on voimassa, kunnes valitus on lainvoimaisesti ratkaistu.

Björndahlin asianajaja Mika Talviaro kommentoi maanantaina aluehallintoviranomaisen päätöstä, josta aluehallintovirastolta oli jäänyt huomioimatta hallinto-oikeuden keskeytyspäätös.

– Hallinto-oikeus tulee aikanaan ratkaisemaan seuraamuksen, joka voi olla uutisoidun toimintakiellon sijasta yhtälailla myös varoitus, Talviaron antamassa tiedotteessa todetaan.

Talviaron ja Björndahlin tiedotteen mukaan valituksenalaisessa tapauksessa kyse on ollut Vaasan toimipisteessä loppuvuonna 2018 hoidetusta välitystehtävästä, johon sisältyi huolimattomuutta annetuissa tiedoissa, tarjousmenettelyssä ja toimeksiantosopimuksen voimassaolosta huolehtimisessa. Välitystehtävän hoitanut henkilö ei ole ollut tehtävän suorittamisen jälkeen enää yhtiön palveluksessa.

Kiinteistönvälitysliikkeiden valvonnasta vastaava ylitarkastaja Hanna Ekman kertoo, että aluehallintoviraston tekemä kieltopäätös on harvinainen mutta on Seinäjoelta on olemassa vastaava tapaus viime vuonna.

Lisäksi aluehallintovirasto on antanut Asunto Björndahlille varoitukset viime ja edellisenä vuonna. Vuonna 2015 Asunto Björndahl Oy:n toiminta kiellettiin osittain määräajaksi.