Pyhäntä pääsee mukaan televisiosarjaan teollisuutensa ansiosta

1600 asukkaan Pyhäntä on Suomen teollistunein kunta, 63 prosenttia kunnan työpaikoista on teollisuudessa. Sen ansiosta kunta on valittu yhdessä Lapinjärven ja Sysmän kanssa ALFA-TV:n MuuSuomi-ohjelmasarjaan. Ohjelmat toteuttavat Veli-Antti Savolainen ja Markku Veijalainen. Pääkuvaukset kunnissa tehdään tulevana kesänä.

Ohjelmien esitykset jatkuvat koko kesän monikanavassa, pääpainon on syksyssä. Aineistoa käytetään Kunnallisalan Kehittämissäätiön (KAKS) sivuilla. Kunnat saavat myös ilmaisen tv-mainoskampanjan.

KAKS nostaa 30-vuotisen juhlataipaleensa kunniaksi esiin pienten kuntien elämää, erikoisuuksia ja vahvuuksia. KAKS innosti alle 5 000 asukkaan kuntia arvioimaan ja esittämään tulevaisuuden pärjäämisreseptejään elinvoiman, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Samalla ne esittelevät kuntiensa omintakeisimpia, erikoisimpia ja kiinnostavimpia piirteitään.

Lapinjärvellä työttömyys puolitettiin viime vuosikymmenellä, kirkonkylästä tehtiin muistiystävällinen ja eMobiilikoulu alkoi jo ennen koronakautta. Sysmän pitkäjänteinen vastuullinen taloudenpito ja kattavien lähipalvelujen säilyttäminen on tuonut kulttuurin ohella tunnettuutta.