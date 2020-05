Valelapsenlapsi, kaupunginjohtajakuviot, lomautukset, tulipalo ja nuoren äidin ajatukset – Jos jotain meni ohi, niin täältä löytyy kooste Kalajokilaakson viikon luetuimmista verkkojutuista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Mielenkiintoinen uutisviikko on lopuillaan ja on aika kerrata, mitkä jutut saivat eniten lukijoita Kalajokilaakson verkossa. Tällä viikolla kiinnostivat muun muassa Kannuksen kaupunginjohtajakuviot, sillä Kannuksesta on lähdössä ylivieskalainen kaupunginjohtaja ja hänen paikalleen on hakijoita Kalajokilaaksosta. Viikon toiseksi luetuin uutinen oli tämä: Ylivieskalainen Johanna Rautakoski ja sieviläinen Anne Sormunen loppusuoralle – Neljä pääsi jatkoon Kannuksen kaupunginjohtajavalinnassa.

Samaan aiheeseen liittyvä toinen uutinen oli myös viikon luetuimpien joukossa: Ylivieskalainen Terttu Korte hakee Laitilan kaupunginjohtajaksi – pääsi kolmen haastateltavan joukkoon.

Viikon luetuin juttu liittyy Ylivieskan keskustan rakentamiseen. Tämä juttu kiinnosti eniten lukijoitamme: Ylivieskan keskustassa Lehtisen paikalle kerrostalohanke – Sami Salmela käynnistelee yhteistyössä kaupungin kanssa kaavamuutosta.

Lukijoita kiinnostavia aiheita olivat myös Ylivieskan kaupungin lomautukset ja opettajien reaktio niihin. Tämä aihe poiki kaksi runsaasti lukijoita kiinnostanutta juttua:

"Johtaa lähes aina kunnissa laittomaan tilanteeseen" – OAJ:n paikallisyhdistys jätti oikaisuvaatimuksen Ylivieskan kaupunginhallituksen lomautuspäätöksestä

Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto kommentoi OAJ:n oikaisuvaatimusta: Lomautukset koskevat kaikkia

Myös perjantaina julkaistu laaja äitienpäiväjuttumme nousi listan kärkipaikoille: Ylivieskalainen Anni Vähäkangas on jo kolmannen sukupolven teiniäiti – "Nuoruus ei lopu äitiyteen".

Lisäksi nämä jutut kuuluivat luetuimpien verkkojulkaisujemme joukkoon:

Lapsenlapseksi tekeytynyt huijasi iäkkäältä ylivieskalaisnaiselta 13 000 euroa – Pankki ehti väliin ja jäädytti tilin

Vuokravarastoja kysytään moneen tarpeeseen – Ylivieskan Vuokravarastot Oy osti Puusepäntien tilat ja suunnittelee jo laajennusta

Oulainen lomauttaa koko henkilöstön – Perusturvan henkilöstön lomautuksiin palataan kesällä

Ylivieskalaislähtöinen Hannu Rajaniemi on USA:n koronatutkimuksen tähtiä - "Rokotehanke helpotti omaa ahdistustani"

Mies menehtyi rivitalon tulipalossa Kalajoella – Palosyyn tutkinta alkoi lauantaina aamupäivästä