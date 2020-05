Juha Salo tyrmistyi kiikaroidessaan merelle – Merimetsot toivat huolen Kalajoen Himankakylälle

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Rahjan saariston eteläpäässä kotinsa rannasta lintuja kiikaroiva Juha Salo tyrmistyi huomatessaan viime viikolla lähistölle ilmestyneet merimetsot. Hän on laskenut noin 40–50 lintua, jotka muutamassa päivässä ulostivat hieman kauempana meressä olevat kivet ja pienet luodot valkoisiksi.

– Vaikka linnuista tykkäänkin, niin näiden en toivoisi jäävän pesimään tähän lähialueelle, hän toteaa.

Salo on asunut Himankakylällä kymmenen vuotta, ja nyt on ensimmäinen kevät, kun siellä on merimetsoja.

– Merenlahti on tällä kohdalla matala, ja sehän tässä hirvittää, että miten äkkiä nuo linnut rehevöittävät sen pilalle.

Merimetso on rauhoitettu lintu, joka ei ole kovin hyvässä maineessa. Se käyttää ravinnokseen yksinomaan kaloja ja on siksi uhka kalastajille. Lintua syytetään usein myös saaristoluonnon tuhoamisesta, sillä sen voimakkaan emäksinen lanta tuhoaa kasvillisuutta.

Särkkien lokkiongelma on vielä hyvin Juha Salon muistissa.

– Kun lokit häädettiin sieltä, osa niistä tuli tähän meidän rantaan. Onneksi eivät jääneet pitemmäksi aikaa. Kyllä tänne muutamia lokkeja mahtuu, niiden kirkuminen jotenkin kuuluukin kesään, hän toteaa ja viisaa läheisellä kivellä olevaa lokkipariskuntaa.

Ne pesivät rannassa viime kesänä ja ovat taas yhteistä elämää aloittamassa.

– Lokit ja merimetsot eivät näytä kuitenkaan vihottelevan toisilleen. Sulassa sovussa istuskelevat vierekkäin, Salo sanoo.

Sen sijaan merikotka on merimetsolle vihollinen, ja niitäkin onneksi on Rahjan saaristossa.

– Olen nähnyt ja seurannut niitäkin. Ovat hienon näköisiä lintuja!

Rahjan kalastajainseuran puheenjohtaja Esa Pirkola sanoo nähneensä merimetsoja Rahjan saaristossa useina vuosina keväisin ja syksyisin, mutta ne ovat pysähtyneet vain ohikulkumatkalla pohjoiseen muuttaessaan.

– Vuosi vuodelta yhä suurempia parvia tänne pysähtyy huilailemaan, mutta tietääkseni eivät ole vielä jääneet pesimään, eivätkä muutakaan vahinkoa täällä aiheuttaneet, hän toteaa.

Pirkola muistaa hyvin erään syksyn, kun ensin hylkeet häiritsivät kalastusta ja niiden häivyttyä tulivat merimetsot verkoille.

– Helpompaahan niidenkin on ottaa kalat valmiiksi pyydettyinä.

Pirkola ihmettelee merimetsojen suojelua, varsinkin jos ne ovat vieraslaji Suomen luonnossa, kuten eräät kasvitkin, muun muassa lupiini.

Esa Pirkola on huolissaan myös Rahjan saariston kasvillisuudesta, jos merimetsot pääsevät pesiytymään sinne.

– Kaikkein pahin merimetsojen tuhoama paikka maassamme on Uudenkaupungin edustalla oleva Isokarin majakkasaari, jossa jokaikinen kivi oli paskottu valkoiseksi eikä eläviä puita ole enää lainkaan, vain ruotoja pystyssä.

YlitarkastajaTupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojelupuolelta kertoo, ettei merimetso ole vieraslaji Suomen luonnossa. Se on välillä kadonnut täältä, mutta tehnyt sitten pikku hiljaa paluun takaisin.

– Merimetsot ovat tiukasti suojeltuja lintuja ja niiden häirintä, tappamisesta puhumattakaan, vaatii aina luonnonsuojelulain mukaisen poikkeamisluvan. Ne myöntää Suomessa keskitetysti Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Kovasen mukaan poikkeamislupa voidaan myöntää tiukkojen edellytysten salliessa, jotka on määritelty lintudirektiivin puolella.

Vakavat vahingot kalastukselle ovat yksi poikkeamisperuste, mutta sen pitää olla selkeästi osoitettavissa oleva vahinko.

– Toki merimetsojen pesimäsaarissa puusto saattaa heikentyä, kun niiden jätöksistä tulee kerralla liiallinen kuormitus. Mutta toisaalta se kuuluu osana rannikon ekologiaan.

Tupuna Kovasen mielestä suojelualueet ovat merimetson pesinnälle parempi vaihtoehto kuin esimerkiksi asuttu mökkisaari.