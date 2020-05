Pääskysestä ei päivääkään, mutta entäpä Ylivieskan kaupungin brändistä? – Viikon somekommentteja Kalajaskan Facebookista löytyy täältä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kala Jaska on Kalajokilaakson virallinen facebook-sivusto, jonne päivitämme joka päivä lehden nettijulkaisuja sekä ajankohtaisia puheenaiheita. Tällä viikolla puheenaiheita on ollut muuttolinnuista Ylivieskan kaupungin uuteen brändiin.

Pääskysestä ei päivääkään! Oletko jo nähnyt? Kalajaska kyseli kesän merkeistä ja sai kuvallisten vastausten lisäksi muun muassa seuraavanlaisia kommentteja:

– Miten se menikään vanha sanonta ”ei yksi pääsky kesää tee”......

– Typpössä nähty sunnuntaina.

– Kantokylällä nähty jo eilen, maanantaina.

Päätoimittaja Seppo Kangas tarttui kolumnissaan pääministerinkin käyttämään muotisanontaan: Uuteen normaaliin. Uusi normaali herätti seuraavanlaisia mielipiteitä:

– Eletään myös uudessa normaalissa, 5–6 naista seisoo ryhdikkäässä rivissä kertomassa koronasuomen asioiden hoidosta. Se että hallitus ministereineen kykenee puhumaan englantia Lontoon aksentilla on tietysti nykyaikaa. Mutta pelottavinta on tulossa, tullaan kokemaan ennennäkemätön veroruuvi, jossa ihmisten tulot tasataan suurella intensiteetillä yhteiseen soppaan. Tämä hallitus pystyy sen tekemään.

– Niitä muotisanontoja, kuten ovat olleet esim. "lapsen heittäminen pesuveden mukana" ja "isossa ikkunassa". Pilaavat usein koko viestin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ylivieskan kaupunki on julkistanut uuden brändikäsikirjansa. Suurin näkyvin uudistus on uusi visuaalinen ilme, jota esiteltiin brändin ohella kaupunginvaltuustolle. Kokouksessa kävi ilmi, että Ylivieskan uuden brändin hintalappu on liki 20 000 euroa. Uusi logo nosti esiin tällaisia mietteitä:

– Ylivieskan uusi logo on kuin hauska klemmarihässäkkä :D Onnea ja menestystä sille.

– Raiteet ja joku yhteyspaikka, tuli ekana mieleen. Positiivinen kuva.

Viikolla kirjoitimme myös siitä, miten Ylivieskan kaupungin lomautukset ovat herättäneet vastustusta opettajissa. OAJ:n Ylivieskan paikallisyhdistys jätti oikaisuvaatimuksen lomautuspäätöksestä. Asiasta tuli muun muassa tällaista kommentointia:

– Kun on poikkeukselliset ajat ja olosuhteet pitää olla toimet myös sen mukaiset. Käsittääkseni muut kaupungin työntekijäryhmät eivät ole tehneet oikaisuvaatimuksia lomautuksista. Tottakai tämä oli odotettavissa juuri tältä ryhmältä.