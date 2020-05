Akkujen kierrätyksen keskus suunnitteilla Ylivieskaan – Mittava Akkupuisto-hanke yhdistää tutkimuksen ja teollisen kiertotalouden

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskaan suunnitellaan perustettavaksi merkittävää keskittymää akkujen kierrätyksen tutkimukseen, kehitykseen ja myös alaan liittyvään teolliseen tuotantoon. Kaupungin kehityspalveluyksikkö YTEK on käynnistänyt hankkeen, jossa ovat mukana myös Vestia Oy, Centria-ammattikorkeakoulu, Sievin kunta ja alan yrityksiä.

– Esiselvitykset on tehty Vestian kanssa yhteistyössä jo aiemmin. Nyt olemme tosissaan liikkeellä. Ryhdymme etsimään yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneet tulemaan mukaan ja samalla teemme alaan liittyvää tutkimusta ja kehitystyötä, YTEK:n toimitusjohtaja Sampo Siik kuvaa hankkeen vaihetta.

Akkupuistoksi ( englanniksi Battery Recycling Innovation Park) nimettyyn hankkeen projektipäällikön tehtävässä on jo aloittanut hallintotieteiden maisteri Risto Rova. 400 000 euron rahoituksen kaksivuotiselle EAKR-projektille myönsi tammikuussa Pohjois-Pohjanmaan Liitto.

Sievin kunta on mukana oman biohiilihankkeensa myötä.

Ideaa ovat kehitelleet jo tovin aikaa Sampo Siik sekä alueellisen kuntaomisteisen jätehuoltoyhtiön Vestian toimitusjohtaja Olavi Soinio. Akkujen kierrätys valikoitui uuden kiertotalousinnovaation aiheeksi siksi, että Ylivieskassa ja lähiympäristössä on alaan liittyvää osaamista ja tutkimusta.

– Centrialla on Ylivieskassa erittäin vahvaa teknologista osaamista ja Kokkolassa taas kemian alan asiantuntemusta. Alueella on kaivosteollisuutta ja Kokkolassa kemian teollisuutta. Täällä on jo myös alan yritystoimintaa, Sampo Siik sanoo.

Hän jatkaa vahvuuksien luetteloa: Oulun yliopisto, satamat Kalajoella ja Kokkolassa, osaavaa työvoimaa ja niin edelleen.

– Samanlaista valmista keskittymää ei ole missään muualla.

Alueella jo olevasta yritystoiminnastakin Siik mainitsee esimerkkejä.

– Nivalassa Akkuser on keskittynyt pienparistojen kierrätykseen. Oululaisen uRecycle Groupin kehitysjohtaja Tero Niemi työskentelee Ylivieskassa Smarthousessa. Ja Keliberin litiumkaivoshanke Kaustisella taitaa olla ainoa litiumkaivos Euroopassa.

Akkujen materiaalien kierrätys houkuttaa myös siksi, että alan mahdollisuudet ovat rajattomat ja kasvupotentiaali valtava. Akkujen määrä erilaisissa laitteissa autoista kännyköihin lisääntyy huimaa vauhtia. Ja akkuja on hyvin monenlaisia, joten tilaa erityyppisille kierrätyshankkeille on paljon.

Ajatuksena on luoda Vestian Ylivieskan jätekeskuksen ympärille alan yrityksiä houkutteleva kansainvälinen kiertotalousympäristö, jossa on mahdollisuus tutkia ja kehittää uusia kierrätysmahdollisuuksia ja täysin uusia liiketoiminta-ajatuksia.

– Akuissa käytettävät materiaalit voidaan käyttää uudelleen ja siten vähentää kaivostuotannon tarvetta. Mahdollista on myös palauttaa akkuja uudelleen käyttöön, projektipäällikkö Risto Rova toteaa.

Ennen pitkää maailmalle tulee varmasti akkujen kierrätystehtaita. Ylivieskan hanke pyrkii olemaan sekä monipuolinen että innovatiivinen.

– Vestian alueella voisi toteuttaa suurempia toimitiloja vaativia hankkeita. Centrialla on Ylivieskassa tilaa pienemmän mittakaavan tutkimus- ja kehitystoimintaan, Sampo Siik sanoo.

Hanke lähtee liikkeelle vision vielä tarkemmalla kirkastamisella. Varsin pian on kuitenkin tarkoitus aloittaa raaka jalkatyö eli ryhtyä etsimään yrityksiä tulevaan puistoon.

– Etsimme sekä uusia startup-yrityksiä että jo toimivia, sekä kotimaisia että kansainvälisiä. Tärkeää olisi myös löytää veturiyrityksiä, joilla olisi resursseja panostaa kehittämiseen, Sampo Siik sanoo.

Projektipäällikkö Risto Rova on kokenut hankemaailman ammattilainen. Hallintotieteiden lisäksi hän on opiskellut kauppatieteitä ja tietojenkäsittelytieteitä. Erikoisammattitutkinnot löytyvät myös tuotekehityksen ja ulkomaankaupan aloilta.

– Projektimaailma kiinnostaa minua. Erityisesti minua kiinnostaa työskentely tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä yritysten yhtymäkohdassa.

Juuri siitä myös Akkupuistohankkeessa on kysymys.