Pakinoitsija P. Veitsi kummastelee hallituksen papukaijailmiötä: Hallitusti ja asteittain

Viime viikkoina on tullut seurattua useampiakin hallituksen tiedotustilaisuuksia koronapandemian tiimoilta. Tilaisuudet ovat olleet pääosin aivan asiallisia, mutta muutamiin seikkoihin niissä on väkisinkin kiinnittänyt huomiota. Lähes jokaisessa tilaisuudessa on tullut esiin joku teema, jota ministerit toistavat kuin papukaijat lähes sanasta sanaan.

Viimeksi oli tämä ”hallitusti ja asteittain”. Koulut avautuvat hallitusti ja asteittain, vaikka näyttää siltä, että todellisuudessa tilanne on aika lailla poissa hallinnasta. Juuri kun etäopiskelu alkoi sujua, se päätettiin lopettaa.

Jokainenhan tietää, mitä koulussa kahtena viimeisenä viikkona tehdään. Lähinnä kulutetaan aikaa. Myös ravintoloita avataan hallitusti ja asteittain. Kokemukset osoittivat epidemian alkumetreillä, että juuri noissa paikoissa hallinta menetettiin ja tauti levisi.

Yksi mielenkiintoinen uusi sana on kirjastojen ”uloslainaus”. Onko kirjastojen palveluihin kuulunut jotain muitakin lainauksen suuntia aikaisemmin? Ainakaan minä en ole kuullut, että kirjastoissa olisi sisäänlainausta, siis ihmiset lainaisivat kirjoja omasta hyllystään kirjastoille.

Totta tietysti sekin, ettei rajoituksia voi ylläpitää loputtomiin. Meille introverteille aika on ollut ihan leppoisaa. Turhat sosiaaliset pippalot ovat olleet minimissään. Etäisyyden pitäminen jonoissa on ihan paikallaan muulloinkin.

Yltiöpäinen amerikkalainen hapatus, ihmisten yletön halailu ja koskettelu on loppunut tyystin. Siitä soisi tulevan yksi osa hallituksen lanseeraamaa ja kymmeniä kertoja toistamaa ”uutta normaalia”. Kaiken kaikkiaankin ihmettelen, miten ihmisiä niin ahdistaa olla kotona. Eikö koti ole ihmisen paras paikka?

Monet rajoitukset ovat edelleen voimassa suosituksina. Monien ikäihmisten rangaistuksena kokema liikkumis- ja tapaamisrajoitus on edelleen voimassa. Eihän se pakko ole. Tosiasia silti on, että lähes kaikki Suomessa koronaan menehtyneet ovat olleet iäkkäitä ihmisiä. Rajoitus on laadittu heidän suojakseen eikä rangaistukseksi.

Viimeistä tiedotustilaisuutta kuunnellessa saattoi tulla kuva, että tilanne olisi jollain tavalla ohi. Sehän ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Tauti ei ole tänne meille vielä edes tullut, kiitos rajoitustoimien. Todennäköisesti rajuihinkin toimiin palataan vielä, kun ihmiset nyt vapautusten jälkeen riehaantuvat tapaamaan toisiaan.

Juuri tätä kirjoittaessa tuli uutinen, että hallitus on siirtynyt etätöihin tartuntaepäilyn vuoksi. Kertalaakista, eikä hallitusti ja asteittain.