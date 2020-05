Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajoen kaupunki aloittaa chat-lääkärin vastaanottopalvelun 18. toukokuuta. Kyseessä on kahden kuukauden pilottijakso. Chat-lääkäri palvelee kalajokisia ja merijärvisiä.

– Tämä on perusterveydenhuollon toimintakentässä uutta. Yksityisellä puolellahan tätä on käytössä jo. Nykytekniikka antaa mahdollisuuksia käyttää erilaisia kanavia monipuolisesti ja meilläkin on pitempään ollut ajatuksena olla kehityksessä mukana, ylilääkäri Anu Eskelinen kertoo.

Hän toteaa, että vahvojen kylien paikkakuntana palvelu on omiaan tuomaan lääkäripalvelut kotiin pitkienkin välimatkojen päähän.

– Onhan se myös ekologista, Eskelinen huomauttaa.

Pilotti aloitetaan VideoVisit Oy:n kanssa. Yrityksen kautta saadaan niin toimintaan vaadittava tekninen osaaminen kuin asiantuntijapanos, eli käytännössä lääkäri, joka tulee LeLuCo Oy:ltä. Palvelu ei siis ole terveyskeskuksen resursseista pois.

– Lääkäri on fyysisesti Tampereella. Hän on kuitenkin saanut perehdytyksen meidän kunnan alueen toimintaan, terveyskeskuslääkäri Mervi Manninen mainitsee.

Chat-lääkäri palvelee niitä asiakkaita, joilla on mahdollisuus tunnistautua esimerkiksi suomi.fi-palvelun kautta, eli käytännössä täysi-ikäisiä. Lasten tai esimerkiksi iäkkäämpien omaisten asioita ei siis voi hoitaa chatin kautta. Chat-lääkärillä on pääsy vain tunnistettavan itsensä potilastietoihin.

Kaupungin nettisivuille tuleva chat-lääkäripalvelu avautuu arkena silloin, kun terveyskeskus sulkee ovensa. Palvelu on käytettävissä kello 16-19 välillä. Lisäksi chat-lääkäri palvelee lauantaina kello 10-13. Aikataulussa on huomioitu se, että paikallinen apteekki on samaan aikaan auki.

Juhannuspäivänä chat-palvelu on suljettu.

– Palvelu soveltuu oikeastaan kaikkeen sellaiseen, mitä tällä hetkellä pystyy hoitamaan puhelimitse, Manninen kertoo.

Tällaisia asioita ovat esimerkiksi reseptien uusiminen, laboratoriovastausten tiedustelu tai hoidon kiireellisyyden arviointi.

– Tai jos on vaikka virtsatieinfektio, joka ei tyypillisesti vaadi käyntiä terveyskeskuksessa, Manninen kertoo esimerkin.

Eskelinen kuitenkin kannustaa kuntalaisia kokeilemaan palvelua rohkeasti.

– Varmasti ihan joka asia ei tule hoitumaan chatin kautta, mutta nekin kokemukset ovat arvokkaita puolin ja toisin. Siitä tiedetään, missä tämä toimii ja missä ei, hän sanoo.

Kaupunki kerääkin palvelun käyttäjiltä palautetta sen toimivuudesta. Sen perusteella pohditaan pilotin jälkeen, onko chat-lääkärin palvelu tarpeellista ja missä muodossa.

– Nyt on oivallinen tilaisuus kokeilla palvelua, sillä se on pilottiaikana ilmaista, Eskelinen toteaa.

Kokeilun tarkoituksena on etsiä ratkaisuja siihen, miten potilaat saisivat hoidettua asiansa mahdollisimman sujuvasti ja helposti.

– Toki tämä on myös resurssikysymys, Eskelinen täydentää.

Chat-lääkärin työpanos auttaa myös hoitajia. Hoitajat ovat saaneet jo kuukauden ajan käyttää chat-lääkäriä apua työssään.

– Jos on joku lääkärin mielipidettä vaativa tilanne, ei tarvitse lähteä etsimään talossa olevaa lääkäri, vaan lääkärin mielipidettä voi kysyä chatin kautta. Chat-lääkäri pääsee potilastietoihin omalta koneeltaan. Tämä on koettu tosi hyväksi ja helppokäyttöiseksi, vastaanottopalveluiden osastohoitaja Anu Niemi-Himanka kertoo.

Parhaimmillaan asiakas voi olla samalla puhelimen päässä ja hänen asiansa saadaan hoidettua kerralla loppuun.

– Se vähentää lääkäreiden puolelta pientä sälää, jota kertyy päivän aikana kymmenittäin, Eskelinen mainitsee.

Hän kertoo tämän olevan myös yhdenlainen työparimuoto hoitajan ja lääkärin välillä, mikä avartaa molempien osapuolten osaamista.

– Meillä on muutenkin pitkän linjan tähtäimenä päästä syventämään kahden eri asiantuntijan yhteistyötä.

Chat-lääkäripalvelu jatkuu hoitajien käytössä uuden palvelumuodon rinnalla. Virka-aikana chat-lääkäri on hoitajien käytössä, sen jälkeen potilaiden.