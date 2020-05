Pitkäaikastyöttömyys – suuri kansallinen ongelma

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomeen on pesiytynyt jo parikymmentä vuotta vaivannut suurtyöttömyys. Sen poistamiseen ei ole löytynyt keinoja.

Työttömyys on tuonut yhteiskuntaan aivan uuden piirteen, ihmisten eriarvoisuuden. Kun työttömiä on tutkittu, heissä on todettu paljon huonokuntoisia, mikä johti kautta maan laajaan kuntoutukseen.

Tässä vaiheessa tehtiin karkea virhe, sillä kuntoutukseen määrättiin myös suuri joukko täysin työkykyisiä ammatti-ihmisiä. He joutuivat tekemään kuntoutuksessa omaa ammattityötään, mihin he ovat hankkineet erikoisosaamisen pitkäaikaisilla opinnoilla.

He eivät kuitenkaan saaneet työn tuloksia itselleen, vaan sadaltatuhannelta ammattilaiselta on otettu koulutuksen nimissä pois jopa parin vuoden työtulot ja ne on siirretty valtion, kuntien sekä yritysten käyttöön. Tekijällekin on toki jäänyt yhdeksän euroa päivältä. Tulonsiirtojen uhriksi joutuneita työntekijöitä oli noin satatuhatta ja siirrettyjä tuloja useita miljardeja.

Long Play -verkkojulkaisu on tutkinut asiaa ja selvittänyt sekä uhriksi joutuneiden työntekijöiden että heiltä siirrettyjen tulojen määrän. Koulutustehtävä ja työntekijäin ohjaus annettiin työvoimaviranomaisille. Mikäli työntekijä ei alistunut koulutukseen, hän menetti merkittävän osan saamastaan yhteiskunnan tuesta.

Työntekijän asema oli edelläkuvatunlainen toistakymmentä vuotta sitten. Nyt työntekijöiden ohjaus on saanut uusia muotoja. Heidät on jaettu osaamisen ja taipumusten mukaisiin ryhmiin. Työantajat poimivat niistä aina sopivat osaajat kulloisenkin tarpeen mukaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vahvoja miehiä käytetään huonekalujen ja muiden painavien tavaroiden siirtoihin. Tietonetyötä oli jonkin verran, kun paperimapeista siirrettiin tietoja tietokoneelle. Tärkeimmät tiedot saatiin todennäköisesti siirretyksi yhdeksän euron päiväkorvauksella. Pitkiä mappirivejä on vielä monien toimistojen hyllyillä. Niissä on paljon tietoa tuleville tutkijoille.

Työntekijöiden lyhytaikaiset töihin otot eivät ole poistaneet työttömyysongelmaa. Turvana on yhteiskunnan tuki. Työssäoloaika jää lyhkäseksi ja lisätukea on haettava leipäjonosta.

Monilta tutkijoilta on ohjeita siitä, mitenkä pitkäaikaistyöttömyydestä päästään eroon. Professori Pete Lundin ohjaama kymmenhenkinen tutkijaryhmä osoitti, että siirtymällä kotimaiseen uusiutuvaan energiaan saadaan satatuhatta uutta työpaikkaa ja päästään vähitellen eroon velkasidonnaisuudesta, kun ulkomaisen fossiilisen energian, öljyn ja kivihiilen osto loppuu.

Peltoenergiaa on käytettävissä siinä määrin, että sillä liikkuisi kolmannes autokannastamme ympäri vuoden. Puussa ovat meidän suurimmat energiavaramme. Mikäli siirryttäisiin kotimaiseen uusiutuvaan energiaan, oltaisiin oikealla tiellä.

Perussyy piilee omassa peräkamarissamme. Sen pojat hallinnoivat fossiilisen energian kauppaa, ja valtiovalta tukee heitä,

Erkki Raudaskoski

Rovaniemi