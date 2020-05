Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Taito Keskipohjanmaa aloittaa syksyllä Pikku Kankurin ompelukoulun yhteistyössä Jedun Kalajoen toimipisteen kanssa. Ompelukoulu tarjoaa monipuolisen kokonaisuuden alan koulutukseen hakeutuville, alan vaihtajille tai alasta kiinnostuneille.

– Tavoitteena on kannustaa ompelualasta kiinnostuneita kouluttautumaan matalalla kynnyksellä. Vuoden aikana, kun tutustuu ompelun mahdollisuuksiin, voi innostua hakemaan koulutuksen jälkeen päätoimiseksi opiskelijaksi alalle ja näin syventää osaamistaan, kertoo toiminnanjohtaja Tuula Puoskari.

Opiskelu onnistuu työn tai muun opiskelun ohella. Opetusta on kerran kuukaudessa lähinnä iltaisin ja lisäksi on yksi tai kaksi viikonloppua lukukautta kohden. Opiskelija saa koulussa tietoa ja taitoa sisustustekstiilien suunnitteluun ja valmistamiseen. Lisäksi on teemakursseja, joilla täydennetään opintoja. Teemakursseilla pääsee ompelemaan esimerkiksi asusteita ja vaatteita.

Syyskuussa alkavaan ompelukouluun ilmoittautuminen on käynnissä ja päättyy 12. kesäkuuta. Ilmoittautua voi suoraan Kalajoen Taitokeskukseen. Tällä hetkellä Taito käsityökoulussa opiskelevat aikuiset voivat valita ompelukoulun valinnaiseksi opinnoksi tai osia koulutuksesta.