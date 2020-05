Koronatilanne tällä hetkellä rauhallinen ja vakaa Kalajokilaaksossa

Suomen laboratoriovarmistettujen koronatartuntojen määrä oli perjantain päivityksessä 5 738. Määrä oli lisääntynyt edellispäivästä 65:lla.

Pohjois-Pohjanmaalla koronatapauksia oli perjantaina edelleen 129 eli uusia tapauksia ei tullut kirjattavaksi keskiviikon jälkeen.

Nivala on edelleen ainoa Kalajokilaakson paikkakunta, josta löytyy viisi varmennettua koronavirustartuntaa. Tartuntamäärä sisältää myös jo toipuneet koronapotilaat. Muissa peruspalvelukuntayhtymä Kallion kunnissa on varmistettu yksittäisiä tartuntoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilannekatsauksen mukaan Suomessa valtaosa eli lähes 90 prosenttia koronavirukseen menehtyneistä on yli 70-vuotiaita, joilla taustalla on yleensä myös jokin perussairaus.

Suomessa on todettu 7. toukokuuta mennessä 255 koronavirustartuntoihin liittyvää kuolemantapausta. Tarkempia tietoja on saatavilla 211 tapauksesta, ja näistä 88 prosenttia oli yli 70-vuotiaita. Mediaani-ikä on 84 vuotta.

Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia ja lasten ja nuorten kuolemia ei ole todettu lainkaan.

Noin 96 prosentilla kuolleista oli yksi tai useampi pitkäaikaissairaus. Yleisimpiä olivat sydänsairaudet ja diabetes. Kuten monissa muissa Euroopan maissa, myös Suomessa lähes puolet kaikista kuolemista on tapahtunut sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koronavirusepidemia ei ole lisännyt kuolleisuutta Suomessa. Tammi-maaliskuun aikana Suomessa kuoli noin 14 000 ihmistä, mikä on Tilastokeskuksen tietojen mukaan hieman alhaisempi kuin alkuvuonna yleensä.

THL päivittää joka päivä karttasivustoa, johon on koottu tiedot laboratoriovarmistetuista COVID-19-tapauksista Suomessa.

THL:n karttasovellus löytyy osoitteesta thl.fi/koronakartta.