Mutsis oli! – Kansalainen Kune on etäpakinassaan jo äitienpäivän runollisissa tunnelmissa. Mutta kuka korvaa Juha Pylvään?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

– Missä EU, siellä ongelma, horisi muuan Timo Soini aikoinaan. Ja senpä kunniaksi vietämme lauantaina Timon nimipäivää ja Eurooppa-päivää.

Mutta ei siinä vielä kaikki. Koronasta ja hammasten kiristyksestä huolimatta edessä on oikein juhlapäiväputki, sillä sunnuntaina on vuorossa äitienpäivä. Sen herkistämänä aloittakaamme sulokkaalla äitienpäivälaulelmalla…

Äippädille, eli Monta nimeä ja silleen -räp

Kerran olin pieni poika housuissani sonta

Pyyhkijälle pyllyn löytyy nimiä jo monta:

Äitiä ja mutsia ja äippää sekä äiskää

Ihmetellä mami saattaa jälkeläistään häiskää

”Poikahan on karvainen ja päässä muovipussi

Onneksi se sentään ei oo Halla-ahon Jussi”

Se siitä ja sen pestävyydestä. Nyt vaihdamme alaa, sillä on koittanut aika plarailla muutamat lukijapostit. Viisaat kysymykset ansaitsevat jälleen tyhmät vastauksensa, eli vuorossa on Eurooppa-päivän aaton sysipimeä sarjatuotantomme ”Kansa kysyy – Kune vastaa (mitä lystää):

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nimimerkki ”Tolokun mummi” ihmettelee koronatukien jaon onnistumista ja lähestyy seuraavanlaisella kirjelmällä: Arvoisa herra toimittaja! Voiko olla niin, että rahaa on jaettu jopa pöytälaatikkofirmoille?

Vastaus: No, voi voi. Mitäs pahaa siinä on? Pöytälaatikoiden rakentaminen on vaativa puusepänteollisuuden ala.

Nimimerkki ”Yksi Pylväs puuttuu” on huolissaan Ylivieskan poliittisesta tulevaisuudesta ja ihmettelee seuraavaa: Apua! Miten meidän käy vuoden päästä, kun valtuustopomo Juha Pylväs jättää kunnallispolitiikan?

Vastaus: Ällös huoli. Juhahan kirjoitti keskiviikon Kalajaskassa tekevänsä tilaa uusille osaaville kyvyille. Tätähän me uudet osaavat kyvyt olemme jo vesi kielellä odotelleet eli täältä tullaan politiikka! Aloitan oitis kampanjani lanseeraamalla uuden vaalilauseeni: Yksi pölvästi puuttuu.

Nimimerkki ”Nimi-Erkki" tiedustelee, mitä mieltä on suunnitella korona-aikana urheilukilpailuja tyhjille katsomoille.

Vastaus: Tätähän on jo testattu. Kansainvälinen yleisurheiluliitto oli kaukokatseinen ja järjesti viime syksynä MM-kisat Dohassa. Kuten muistamme, Dohassa ei juuri yleisöä näkynyt, mutta liiton herrat kehuivat kilvan, että hyvin meni.

Nimimerkki ”Erakoitunut asiakaspalvelija” kyselee, vieläkö etätöissä naurattaa.

Vastaus: Naurattaa niin, että kitapurjeet lepattaa. Etätöissä on se hyvä puoli, että pääsen tarvittaessa näpyttelemään juttuja talomme vintille. Ehkä jonakin päivänä julkaisen etätuotokseni kirjana. Sen nimeksi tulee ”Juttujen vintti”.

Ismo Kunelius

Kirjoittaja on etätyön orja, jonka läppäri sorron yössä laulaa.

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi