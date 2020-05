Ylivieskan päiväkotirintamalla tapahtuu – Uuden rakentaminen alkoi Pistotiellä, Simonpuiston peruskorjauksesta tarjouskilpailu

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan päiväkotimaailmassa eletään vilkasta aikaa. Uuden yksityisen päiväkodin rakentaminen on alkanut pohjatöillä Pistotiellä vanhan Toivolan päiväkodin ja kirjaston naapuritontilla. Pilke Päiväkodit Oy sai aiemmin keväällä rakennusluvan uudelle päiväkodilleen. Lupa tuli 515 neliön rakennukselle.

Uuden päiväkodin on määrä valmistua syksyllä. Uudessa hankkeessa yhdistellään olemassa olevia pieniä yksityisiä päiväkoteja saman katon alle. Pilke Päiväkodit on valtakunnallinen varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys, jolla on 145 päiväkotia ympäri maata.

Myös Ylivieskan kaupungin omat päivähoitopaikat lisääntyvät. Simonpuiston päiväkodin laajennus on valmistumassa ja kaupunki aloittaa sen jälkeen päiväkodin vanhan osaan peruskorjaustyöt.

Teknisen palvelukeskuksen tilapalveluyksikkö on avannut Simonpuiston päiväkodin peruskorjausta koskevan tarjouskilpailun. Tarjousten määräaika päättyy 20. toukokuuta.