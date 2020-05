Ylivieskalainen Johanna Rautakoski ja sieviläinen Anne Sormunen loppusuoralle – Neljä pääsi jatkoon Kannuksen kaupunginjohtajavalinnassa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kannuksen uuden kaupunginjohtajan valintaprosessi etenee. Kannuksen kaupunginhallitus päätti valita neljä henkilöä jatkoon henkilöarviointiin. He ovat Laura Lakso (Helsinki), Jussi Niinistö (Helsinki), Anne Sormunen (Sievi) ja Johanna Rautakoski (Ylivieska). Henkilöarvioinnin tekee rekrytointifirma Eezy Personnel. Arvioinnit pyritään tekemään mahdollisimman pian.

Ennen vappua kaupunginhallitus haastatteli etäyhteyden kautta kahdeksaa hakijaa. Jatkoon eivät päässeet Kimmo Gromoff (Imatra), Susanna Koski (Vaasa), Teppo Rekilä (Kälviä) ja Olli-Pekka Salminen (Tampere). Alun perin hakijoita oli yhdeksän ja kolme antoi suostumuksensa kaupunginjohtajavalintaan.

– Henkilöstöarvioinnin jälkeen kaupunginjohtajakandidaatit käyvät esittäytymässä vielä kaupunginvaltuustolle. Tavoitteena on saada kesäkuun alkuun mennessä valinta valtuustolle. On vielä avoinna esittääkö kaupunginhallitus jotain ehdokasta vai ei. Yksi mahdollisuus on antaa valtuuston käsiin asia ilman ehdokasesitystä. Näitä mietitään hallituksen kesken henkilöarvioinnin jälkeen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli Joensuu sanoo.

Nykyinen kaupunginjohtaja Terttu Korte on hoitanut tehtävää määräaikaisena vuodesta 2006 lähtien. Ylivieskalaisen Kortteen nykyinen kuuden vuoden kausi päättyy syyskuussa.

Ylivieskalainen Terttu Korte hakee Laitilan kaupunginjohtajaksi – pääsi kolmen haastateltavan joukkoon