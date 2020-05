Oulun kauppakamarin koronakysely yrittäjille: Rajoituksia purettava rohkeammin – Koronatestausta lisättävä, yritysten koronatuet uusiksi ja kotitalousvähennyksiin korotus

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Yrittäjät toivovat, että hallitus purkaa koronarajoituksia rohkeammin ja nopeammin. Tämä käy ilmi Oulun kauppakamarin neljännestä koronan vaikutuksia kartoittavassa yrityskyselyssä.

– Yhteiskunta on nyt liian suljettu ja se aiheuttaa taloudellisten ongelmien lisäksi myös terveydellisiä ongelmia, kun ihmiset jättävät varattuja lääkäriaikoja väliin. Perusviestinä on, että nyt on aika purkaa rajoituksia rohkeasti ja palvelut on saatava nopeasti pyörimään. Muuten loppuvat rahat sekä yrityksiltä että julkiselta sektorilta, arvioi Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen.

Oulun kauppakamari esittää neljän kohdan ohjelman koronakriisin aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi:

Rajoitusten purkua nopeuttamaan tulisi lisätä yksityisen sektorin tekemiä koronatestauksia, hyödyntämällä esimerkiksi työterveyshuoltoa.

Toiseksi koronatukia tarvitaan yritysten kiinteiden kustannusten kattaukseen, kun nyt ne on suunnattu liiaksi liiketoiminnan kehittämiseen.

– Kotitalousvähennyksen tason merkittävällä korottamisella saataisiin buustia aluetalouksiin ja remontteihin.

Neljäntenä kauppakamari pitää rajoitusten jatkamista kohtuuttomina niillä yli 70-vuotiailla, jotka ovat hyväkuntoisia.

– Riskiryhmien huomioiminen on edelleen tärkeää, mutta suurin osa koronaan menehtyneistä on ollut hoivakodeissa.

Lähes 90 prosenttia yrityksistä arvioi edelleen koronan vaikuttavan yrityksen toimintaan. Ensimmäisessä kyselyssä 17. maaliskuuta vastaava luku oli lähes 95 prosenttia.

Seuraavan kahden kuukauden aikana koronan arvioi vaikuttavan liikevaihtoon paljon 44 prosenttia vastaajista.

Henkilöstön vähentämistarve oli kasvanut aikaisemmasta kyselystä. Nyt 28 prosenttia vastaajista arvioi henkilömäärän vähenevän vähintään neljänneksellä.

Konkurssin riskin arvioi nousseen merkittävästi 24 prosenttia, kun kuusi viikkoa sitten arvio oli lähes 30 prosenttia.

Maanantaina 4. toukokuuta toteutettu kysely oli jo Kauppakamarien neljäs koronan vaikutuksia kartoittava yrityskysely. Oulun kauppakamarin jäsenistä kyselyyn vastasi edelleen lähes 200 yritystä ja valtakunnallisesti lähes 2 500.