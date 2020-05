Koronakevään äitienpäivämuistamisissa monia ulottuvuuksia: Ylivieskan Yrittäjät takaa lahjakortteja ja käsityöyrittäjä Riitta Mäkynen pisti langat kukkimaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Äitienpäivän muistamisiin korona tuo tänä keväänä oman ulottuvuutensa. Mikäli äitikulta sattuu olemaan yli 70-vuotias ja riskiryhmään kuuluva, niin hänen tulisi välttää sosiaalisia kontakteja, mutta takuuvarmasti jälkikasvu haluaa tavalla tai toisella muistaa äitiään.

Tämä kevät tullaan muistamaan myös lahjakorttien keväänä, joita eri alojen yrittäjät markkinoivat aktiivisesti, kun asiakaskunta pysyttelee tiiviisti lähinnä kotosalla valtioneuvoston asettamien koronarajoitusten vuoksi.

Samalla, kun muistaa vaikkapa nyt äitiään lahjakortilla, kantaa kortensa ja tukensa kekoon paikalliselle yrittäjälle.

Puheenjohtaja Mikko Kaarto julkisti Etävappu-lähetyksessä vappuna, että Ylivieskan Yrittäjät r.y. takaa ylivieskalaisista jäsenyrityksistä 1.5.–31.7. ostetut lahjakortit. Asiakaskohtaisen takuun suuruus on enintään sata euroa. Tällä hälvennetään mahdollista epäröintiä lahjakortin hankintavaiheessa, jos asiakas miettii, miten yrittäjät selviävät korona-ajasta.

– Kartoitimme mahdollisuuksia, mitä voitaisiin tänä aikana tehdä yritysten tukemiseksi. Jossain päin Suomea kaupunki oli taannut yritysten lahjakortteja, joten ajattelimme, että miksi emme yhdistyksenä voisi ottaa riskiä, ja tehdä vastaavan kädenojennuksen yrityksille. Samalla vauhditamme myös näitä äitienpäivän lahjakorttien ostoja, Kaarto toteaa.

Yrittäjäyhdistyksellä on noin 260 eri alojen jäsenyritystä Ylivieskassa. Asiakas voi tunnistaa tällaisen takuulla varustetun lahjakorttiyrityksen, sillä yrittäjäyhdistys on ohjeistanut jäsenyrityksiään laittamaan asiasta kertovan ilmoituksen liikkeeseen näkyvälle paikalle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yrittäjän joustavuus ja liiketoiminnan kehittäminen on mitattu nyt korona-aikana, jolloin markkinat ovat kangistuneet.

– Osa paikallisista palveluntuottajista on kehittänyt uusia tapoja liiketoimintaansa ja vauhdittanut tällä tavoin myyntiä. Osa on hyödyntänyt matkapuhelinsovelluksia ja tarjoaa palvelujaan mobiilijutun kautta tai pistänyt pystyyn verkkokauppaa. Kotiinkuljetuksia on lisätty eli yritys ottaa tilauksen vastaan ja joku työntekijöistä hoitaa palvelun kotiin. Eli on kehitetty palveluja, joilla voi hankkia lisämyyntiä myös korona-ajan jälkeen, Kaarto selvittää.

Ylivieskan Yrittäjien puheenjohtaja toivoo, että pienimmätkin yritykset selviävät korona-ajasta mahdollisimman vähäisin vaurioin, kun valtioneuvoston myötävaikutuksella rajoituksia ryhdytään kesänkynnyksellä vähitellen purkamaan. Toisaalta valtio, kaupunki, yrittäjäyhdistys sekä YTEK ovat tulleet erilaisin tukitoimin yrittäjää vastaan.

Viime vuonna Ylivieskan Yrittäjien Sisu-palkinnon vastaanottanut yrittäjä Riitta Mäkynen Ylivieskan Kotikutomosta on yksi sisukas yrittäjä, joka on korona-aikana ideoinut uusia tuulia liiketoimintaansa.

Kotikutomolla verkkokauppa täytti vuoden juuri vappuna, mutta kotiinkuljetuspalvelu on käynnistynyt tänä keväänä ja Mäkynen hoitaa sitä puolisonsa tuella.

– Kotiinkuljetuspalvelua teemme kymmenen kilometrin säteellä, mutta Etelä-Suomesta tilattu äitienpäivämuistaminen menee kyllä perille Nivalaan saakka, Mäkynen lupaa hymyillen.

Äitienpäiväksi Mäkynen jalosti ajatusta kukkapuketeista, jossa yhtenä kukoistavana elementtinä olisivat sukkalankakerät. Hän marssi ideoineen kysymään Piha ja Puutarha J. Ahvenjärveltä, olisiko yhteistyökuvio mahdollinen.

Yhteisvoimin puutarhan Anne Ahvenjärven ja Ulla Kontion kanssa suunnitellen käsityöliikkeen sesonkivalikoimaan syntyivät lanka–kukka-asetelmat, jossa sukkalangat sointuvat ruusujen ja muiden ruukkukukkien sävyihin.