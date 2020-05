Juha Pylväs kirjoittaa jo tulevista kuntavaaleista Eduskunnasta-kolumnissaan: Valtaa jaossa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Korona-pandemia on laittanut yhteiskuntamme monilta osin täysin odottamattomaan ja epänormaaliin tilaan. Kriisi on osoittanut, että edustuksellinen demokraattinen tapamme on varsin toimiva järjestelmä myös kriisiaikana. Yhdessä miettien ja eri vaihtoehtoja porukalla punniten löytyy parhaimmat lopputulokset, joissa mahdollisimman harva jää päätösten vuoksi paitsioon.

Merkittävimmät kuntalaisten elämiseen vaikuttavista paikoista tulevat jälleen jakoon, kun kuntavaalit käydään vuoden päästä huhtikuussa. Ehdokkaaksi haluavia kartoitetaan nyt kiivaasti kaikkien puolueiden toimesta.

Vaikka kuntapäättäjiä nimitellään usein politiikoiksi, jotka tekevät milloin mitäkin jonkun mielestä väärin, on kuntapäättäjä yhteisten asioiden hoitaja. Monet kunnan palvelut vaativat luottamushenkilöistä, siis valtuutetuista ja vaaleissa ehdoilla olleista, koostuvan päätöksentekoporukan, jotka ratkaisevat yhdessä, miten palvelut omassa kunnassa tuotetaan ja miten palvelut kuntalaisille rahoitetaan.

Toki monet asiat määritellään lainsäädännöllä, mutta paljon jää kuntalaisten omaan päätösvaltaan palveluiden järjestämisen toteutuksesta. Kukaan valtuutetuista ei kuitenkaan saa vain omia ajatuksia ja esityksiä läpi, vaan joutuu tekemään yhteistyötä, neuvottelemaan ja tinkimään omista tavoitteista, jotta yhdessä saadaan paras mahdollinen lopputulos. Siinä on se demokraattisen päätöksenteon hienous.

Kuntavaaleihin ehdokkaaksi ja sitä kautta yhteisiä asioita hoitamaan kannattaa ehdottomasti lähteä mahdollisimman monen. Jos pienet lapset juoksentelevat kotisi nurkissa, on kuntapäätökset erittäin läheisiä. Jos läheisiisi kuuluu vanhuksia, on silloinkin kunnissa tehtävät päätökset läheisiä.

Kunnissa tehtävät päätökset koskettavat lähes jokaisessa elämänvaiheessa olevia. Siksi päätöksiä tekemässä pitää olla ihmisiä jokaisesta elämänvaiheesta ja ikäryhmästä. Vain sillä saamme parhaimmat päätökset tehtyä joka kunnassa kuntalaisten hyväksi. Oman edun tavoittelun niissä tehtävissä joutuu hautaamaan ensimmäisenä.

Olen saanut olla mukana kunnallisessa päätöksenteossa yli 20 vuotta. Noihin päiviin sisältyy paljon iloja, suruja, murheita ja onnistumisia. Silti niistä kaikista päällimmäisiksi jää aina ilot ja onnistumiset sekä lukemattomat kohtaamiset kuntalaisten ja muiden luottamustoimissa mukana olleiden kanssa.

Jokainen luottamustoimissa oleva on aina tehnyt parhaansa oman kuntansa hyväksi. Minun osaltani kuntapäättäjän ura päättyy vuoden päästä ja teen tilaa uusille osaaville kyvyille luotsaamaan kuntaamme parempaan tulevaisuuteen.

Juha Pylväs

Kansanedustaja (kesk)

Ylivieska