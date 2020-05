Kalajokilaakson koronatilanne ennallaan – Kallion henkilöstö on jatkuvasti valmiudessa sen varalta, että tartuntamäärät kasvavat

Suomen laboratoriovarmistettujen koronatartuntojen määrä oli tuoreimmassa tiistain päivityksessä 5 412. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL päivittää joka päivä karttasivustoa, johon on koottu tiedot laboratoriovarmistetuista COVID-19-tapauksista Suomessa. Sovellus löytyy osoitteesta thl.fi/koronakartta.

Nivala on edelleen ainoa Kalajokilaakson paikkakunta, josta löytyy viisi varmennettua koronavirustartuntaa. Tartuntamäärä sisältää myös jo toipuneet koronapotilaat. Muissa peruspalvelukuntayhtymä Kallion kunnissa on yksittäisiä tartuntoja.

Kallio tiedotti maanantaina, että sen henkilöstö on jatkuvasti valmiudessa sen varalta, että tartuntamäärät Kallion kunnissa kasvavat.

– Tartuntoja voidaan rajoittaa tehokkaasti hyvällä käsihygienialla ja välttämällä kokoontumisia, muistutti Kallio tiedotteessaan.

Vastaanottokäynnit ovat pandemian aikana vähentyneet myös Kallion alueella. Kallio muistuttaakin, että jos asiakkaat jättävät vastaanottokäyntejä väliin, on vaarana, että hoidon aloittaminen voi viivästyä ja sairaus voi pahentua.

– Myös monet pitkäaikaissairaudet edellyttävät säännöllistä seurantaa ja kontrolleja vastaanotoilla. Mikäli sinulla on varattu aika vastaanotolle eikä sinulla ole flunssan oireita, suosittelemme että käytät varatun ajan. Tämä koskee sekä terveydenhoitoa että sosiaalipalveluiden vastaanottoja. Kaikki flunssaoireiset hoidetaan tällä hetkellä pandemiapoliklinikalla, joka sijaitsee muista toiminnoista erillään, joten vastaanotoillamme voi asioida turvallisesti, jatkaa Kallio tiedotteessaan.

THL:n päivittäisessä sovelluksessa esitetään varmistetut tapaukset Suomessa kunnittain, mikäli kunnassa on enemmän kuin neljä koronatapausta. Karttasovelluksen tiedot perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin. Näytteenottopäivästä kuluu noin 2–4 päivää ennen kuin näyte on analysoitu, kirjattu ja tieto on päivittynyt tartuntatautirekisteriin, joten sivuston tiedot voivat päivittyä takautuvasti. Tiistain päivityksen viimeisimmät tapaustiedot olivat maanantailta

Pohjois-Pohjanmaalla varmistettuja tartuntoja on 128 eli saman verran kuin maanantain päivityksessä.