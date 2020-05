Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Haapajärven kaupunginhallitus kokoontui 4.5. käsittelemään K.J.Ståhlbergin koulun ensi syksyn tilaratkaisuja.

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin teknisille palveluille oikeuden aloittaa neuvottelut K.J.Ståhlbergin koulun väistötilojen hankinnasta halvimman tarjouksen jättäneen Parmaco Production Oy:n kanssa.

Haapajärven paloaseman väistötilat (n. 250 m2) vapautuvat syksyllä ja näitä voidaan hyödyntää koulun väistötiloina. Lisäksi kaupungilla on väistötiloja 60 m2, jotka voidaan ottaa koulukäyttöön. Näiden lisäksi tarvitaan n. 1600 m2 väistötiloja eli yhteensä tilatarve on n.1900 m2.

Koulun väistötilat sijoitetaan Koulukadulle sekä paloaseman ja koulun yhteiselle paikoitusalueelle.

Lopullisen päätöksen väistötilojen toimittajasta tekee tekninen lautakunta 7.5.2020.

K. J. Ståhlbergin koulun kosteus- ja kuntotutkimusraportit valmistuivat huhtikuun alkupuolella. Kaupunginhallituksen pöytäkirjassa kerrotaan, että kuntotutkimusraporttien mukaan koulurakennuksessa on rakennusaikakaudelleen tyypillisiä rakenneratkaisuja, joista osa nykytietämyksen mukaan luokitellaan riskirakenteiksi.

Tutkimusraporttien mukaan otetuissa näytteissä on todettu mikrobivaurioita. Myös sisäilman laatu on kärsinyt vaurioista ja riskirakenteista tulevista ilmavuodoista

K.J.Ståhlbergin koulu on rakennettu monessa eri vaiheessa 1950 ja 1960 -luvuilla. Kouluun on tehty kaksi mittavaa peruskorjausta 1980- ja 2000-luvuilla. Ympäristöterveystarkastajan suosituksesta sisäilmatyöryhmä on esittänyt, että koulu siirtyy väistötiloihin 6.4.2020 alkaen.