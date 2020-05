Koulutuskeskus Jedu tehnyt korona-aikana oman digiloikkansa –Metallin ja talorakentamisen näyttöjä tuotu koululle ja siirretty syksyyn

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jokilaaksojen koulutusyhtymä Jedu jatkaa etäopetusta toukokuun loppuun. Yhtymähallituksen päätöstä tuki henkilöstölle tehty kysely. Siihen vastasi lähes koko henkilöstö ja heistä melkein kaikki olivat sitä mieltä, että etäopetuksen jatkaminen on oppilaiden ja henkilöstön terveyden turvaamiseksi perusteltua.

Nivalan ammattiopiston metallin lehtori Ari Saviluoto oli yksi etäopetuksen jatkamista kannattaneista opettajista. Etäopetus saatiin hänen mukaansa niin hyvälle mallille, ettei sitä kannata keskeyttää.

– Hyvänä pidän sitä, että Jedussa on tehty nyt digiloikkaa kohti tulevaisuuden ammatillista opetusta. Yhä enemmän varmasti jatkossa ollaan verkossa. Sitä varten me opettajat olemme nyt saaneet kehittää pakosta uudenlaista osaamista ja oppineet käyttämään uusia digityökaluja.

Aluksi maaliskuussa etäopetuksen käynnistäminen oli vaikeaa. Nivalan ammattiopiston talonrakentamisen lehtori Juha Jokitalo kertoo, että sittemmin asiat saatiin toimimaan.

– Kun saimme hankkia digikirjat, etäopetus lähti sujumaan hyvin. Hyvä on Itslearning-oppimisympäristön käyttöönotto verkossa. Sen avulla pystytään jakamaan tehtävät, joita oppilaat sitten tekevät.

Jokitalosta ei ollut mitään järkeä enää käynnistää lähiopetusta seitsemäksi koulupäiväksi.

– Jos jotakin hyvää tästä korona-ajasta Jedulle jää, se on digiloikka. Teoriaopintoja on viety verkossa hyvin eteenpäin., Jokitalo toteaa.

Etäopetuksessa on hyödynnetty muun muassa whatsupia, videoneuvotteluja, Wilmaa ja soittamista puhelimella. Juha Jokitalo pitänyt etätunteja videoyhteydellä ja tykännyt siitä, kun on nähnyt sitä kautta oppilaitaan. Jos oppilailla ei ole ollut omaa konetta, sellainen on heille koulun puolesta järjestetty.

– Etäopetuksen teoriasta etenkin aikuisopiskelijat selviävät yleensä kiitettävästi. Jos tehtävät eivät osalla valmistu, soittelemme perään. Voi olla, että on käsistään erittäin lahjakas kaveri, muttei teoriakirjoittaminen suju, Saviluoto kertoo.

– Tärkeää on, että oppilas pitää normaalin elämänrytminsä. Se helpottaa tehtävien tekemistä, Jokitalo arvioi.

Metallin kolmannen vuoden oppilas, nivalalainen Sten Kozlov kertoo, että etäopetukseen siirtyminen on ollut hyvä juttu. On turvattu terveenä pysymistä. Koululla hän on käynyt kolmen hengen pienryhmässä opiskelemassa sitten asioita, jotka vaativat konkreettista tekemistä. Opiskelun edistymisestä kertovia konkreettisia näyttöjä hän ja muut kolmannen vuoden opiskelijat ovat voineet tehdä joko yrityksessä tai koululla.

– Etäopiskeluna saadut teoriatehtävät ovat olleet mielekkäällä tavalla vaativia. Sitä mukaan olen tehnyt heti pois, kun olen saanut, Kozlov toteaa.

Metallin lehtori Ari Saviluoto ja talonrakentamisen lehtori Juha Jokitalo kertovat, että kolmannen vuoden opiskelijoiden valmistuminen ei jää ainakaan näyttöjen puutteesta kiinni. Kozlov tietää valmistuvansa toukokuussa.

Ongelmatonta etäopetuksen järjestäminen ei ole ollut. Ongelmia on ollut, kun kyse on kädentaitoja vaativista aineista. Niissä oppimisen edistymisen ratkaisevia näyttöjä ei kaikkia ole pystytty nyt kevään aikana tekemään. Toisen ja ensimmäisen vuoden opiskelijoiden näyttöjä on jouduttu siirtämään ensi syksyyn.

Talorakentamisessa Jokitalolle oli sovittuna jo ensimmäisen vuoden opiskelijoiden näytöksi omakotitalon perustuksien valaminen. Se piti siirtää ensi syksyyn, kun ei voitu koota työmaalle 18 oppilaan ryhmää tekemään näyttöä.

Korona jättää jälkensä ammattiopiston historiaan siten, että sen takia ei päästä taitajien SM-kisoihin. Sinne Jedusta olisi ollut nyt poikkeuksellisen vahva edustus. Juha Jokitalolla talorakentamisen finaaliin olisi ollut lähdössä kokenut huippuosaaja.

– Jedun metallista SM-kisojen finaalissa olisi ollut Nivalasta, Kalajoelta ja Haapavedeltä yhteensä neljä kaveria. Finaalin kahdeksasta osallistujasta olisi ollut ennätyksellisesti puolet meiltä! Ari Saviluoto toteaa.

Molempia opettajia harmittaa kovasti nuorten puolesta, etteivät nämä pääse edustamaan.