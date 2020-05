Nivala yhä Kalajokilaakson ainoa kunta koronakartalla – Muissa Kallion kunnissa yksittäisiä tartuntoja

Suomen laboratoriovarmistettujen koronatartuntojen määrä oli maanantain päivityksessä 5 327. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL päivittää joka päivä karttasivustoa, johon on koottu tiedot laboratoriovarmistetuista COVID-19-tapauksista Suomessa. Sovellus löytyy osoitteesta thl.fi/koronakartta.

Nivala on edelleen ainoa Kalajokilaakson paikkakunta, josta löytyy viisi varmennettua koronavirustartuntaa. Tartuntamäärä sisältää myös jo toipuneet koronapotilaat. Muissa peruspalvelukuntayhtymä Kallion kunnissa on yksittäisiä tartuntoja.

THL:n päivittäisessä sovelluksessa esitetään varmistetut tapaukset Suomessa kunnittain, mikäli kunnassa on enemmän kuin neljä koronatapausta. Karttasovelluksen tiedot perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin. Näytteenottopäivästä kuluu noin 2–4 päivää ennen kuin näyte on analysoitu, kirjattu ja tieto on päivittynyt tartuntatautirekisteriin, joten sivuston tiedot voivat päivittyä takautuvasti. Maanantain päivityksen viimeisimmät tapaustiedot olivat sunnuntailta.

Pohjois-Pohjanmaalla varmistettuja tartuntoja on 128.