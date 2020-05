Vuokravarastoja kysytään moneen tarpeeseen – Ylivieskan Vuokravarastot Oy osti Puusepäntien tilat ja suunnittelee jo laajennusta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Äskettäin perustetun Ylivieskan Vuokravarastot Oy:n yrittäjät Arttu Saari ja Asko Alanko katselevat Puusepäntien hallin ikkunasta Ouluntien suuntaan ja miettivät, mitä tyhjälle tontinosalle voisi rakentaa.

– Ideoita ja ajatuksia on. Rakennusoikeutta on jäljellä noin 2 200 neliötä, ja tämä on todella hyvällä paikalla, Arttu Saari tuumailee.

Saari ja Alanko perustivat vuokravarastoyrityksen, kun tuli eteen mahdollisuus ostaa Ylivieskassa muutamia vuosia toimineen yrityksen liiketoiminta ja toimitilat. Vuokrattavia tiloja tuli kaupassa noin 2 000 neliötä.

– Tässä on kaikkiaan 75 vuokrauskohdetta: pienvarastoja, lämmintä ja kylmää hallitilaa, toimistotilaa ja yksi liikuntasalikin, Asko Alanko luettelee.

Ja kuten jutun alussa mainitaan, laajennusvaraa on enemmänkuin toinen mokoma.

– Vuokravarastojen kysyntä on tosi kovaa Ylivieskassa. Alalla on muitakin toimijoita, mutta pienvarastojen tarjontaa on vähemmän, Arttu Saari kertoo.

Pienimmillään vuokrattavana on kahden neliön ja suurimmillaan 25 neliön pienvarastoja. Lyhin mahdollinen vuokra-aika on yksi kuukausi.

– Tavallisimpia asiakkaita ovat esimerkiksi ulkomaille töihin lähtevä pariskunta, joka tarvitsee tavaroilleen varastotilaa. Tai iäkkäämpi pariskunta, joka muuttaa omakotitalosta pienempään asuntoon eikä halua hävittää kaikkia kertyneitä tavaroita, Arttu Saari kertoo.

Vuokratilan tarvitsijoita löytyy kaikista ikäluokista. Tiloja vuokrataan myös muuhun käyttöön, esimerkiksi harrastuksiin. Joku rassaa varastossa talven moottoripyöräänsä, toinen rakentelee vaikka lennokkeja.

– Myös yrityksiä on asiakkaina paljon. Tänne voi varastoida vaikka mappeja.

Jos pienimmät tilat ovat parineliöisiä, toisessa ääripäässä ovat noin sadan neliön hallit. Hallitilaa löytyy aina 30 neliöstä lähtien.

Turvallisuus ja helppous ovat tärkeimmät syyt vuokravarastoa tarvitsevalle. Hyvät lukitukset ja kameravalvonta pitävät vorot loitolla.

– Meillä on tarkoitus lähiaikoina uudistaa lukitusta niin, että kaikkiin varastoihin tulee sähköinen koodilukitus. Ei tarvitse pelata avainten kanssa, ja koodi voidaan helposti muuttaa, jos siihen tulee äkillinen tarve, Asko Alanko mainitsee.

Koodilukitus yhdistettynä tilojen nettivaraukseen tekee vuokraamisesta myös erittäin helppoa.

– Kaikki hinnat ovat netissä avoimesti nähtävillä. Asiakas voi jatkossa vuokrata tilan näkemättä lainkaan meidän väkeä, Arttu Saari sanoo.

– Toki mielellämme käymme myös paikan päällä näyttämässä tilat.

Vaikka alueen rakennuksista vanhin on 1940-luvulta, tilat ovat erittäin hyväkuntoiset. Ne on täysin läpikäyty viimeisen kuuden vuoden aikana.

– Onhan tässä monenlaista uudistusta tehty ja tehdään. Piha-alueita on äskettäin kunnostettu. Samoin viemäri- ja sähköverkkoa uudistetaan, Arttu Saari mainitsee.

Kummallakin yrittäjällä on muutakin yritystoimintaa. Kunnostustöitä tehdään silti omin voimin.

– Iltaisin ja viikonloppuisin täällä on värkätty, Saari mainitsee.

Asko Alanko on työskennellyt pitempään yrittäjäpohjalta vakuutusalalla. Lisäksi hänellä on asuntovuokraustoimintaa.

Arttu Saaren yritykset Kiiltopiste ja Printtipiste toimivat autojen fiksauksen sekä yritysbrändäyksen ympärillä. Printtipiste tekee erilaisia mainosteippauksia, suurkuvatulostusta ja muuta yritysten julkikuvaan liittyvää palvelua.

Saaren molemmat yritykset työllistävät yrittäjän lisäksi kolme työntekijää. Vuokravarastoja yrittäjät pyörittävät toistaiseksi omin voimin.