Korona jyräsi netissä, mutta tietyöt, tulipalo ja ilkivalta kiinnostivat myös – täältä löytyy kooste Kalajokilaakson viikon luetuimmista verkkojutuista

Kevät on kääntynyt toukokuun puolelle ja on aika katsastaa, mikä Kalajokilaakson verkkolukijoita on viikon mittaan kiinnostanut. Kiinnostavin aihe on ollut koronavirus ja Nivalan päätyminen THL:n koronakartalle. Muun muassa näitä luettiin paljon viime viikolla:

Kaksi koronatapausta sulki tehtaan Oulaisissa viime viikon ajaksi – Tällä viikolla tilanne normalisoitui

Nivala nousi THL:n koronakartalle – Soiten alueella varmennettuja uusia koronavirustartuntoja on tullut kahden viikon aikana ainoastaan kaksi

Nivalan koronatilanteessa ei muutosta – Koko maassa 4 695 varmennettua tartuntaa

Loppuviikolla julkaistu uutinen hallituksen päätöksestä kouluihin palaamisesta sai myös runsaasti lukijoita:

Lähiopetukseen palaaminen Ylivieskassa täynnä ongelmia

Myös tieasiat kiinnostivat lukijoitamme suuresti:

Sievi-Ylivieska-tiehen järeä parannus ja levittäminen – Kalajoen Isosillan päällyste joudutaan uusimaan

Lisäksi näitä juttuja luettiin paljon:

Vappua juhlittiin melko rauhallisesti Oulun poliisilaitoksen alueella – Haapajärvellä ja Oulaisissa poikkeuksellisen paljon häiritsevää ajoa sekä musiikin soittoa: "Kertoo ainakin kevään etenemisestä"

Omakotitalo paloi vappuyönä Oulaisissa – Palo sai alkunsa vesi-ilmalämpöpumpusta

Ilkivallan tekijät iskivät laavuihin – Metsäperän metsästysporukka harkitsee kameravalvontaa Nikkenlaavulle

Kymmenet alueen yritykset saaneet Business Finlandin koronatukea – Kalajokilaakso julkaisee tuen saajat

Sähköyhtiö Herrfors varoittaa huijareista Ylivieskan alueella

Kolme tarinaa arjen apureista Ylivieskassa: Koronabingoa ajankuluksi ja ruokakassit kotiin riskiryhmille