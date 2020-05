Nivalasta kotoisin oleva Atte Ohtamaa vaihtaa maisemaa jääkiekon KHL:ssä – Barysissa viime kaudella pelannut puolustaja siirtyy Lokomotiv Jaroslavliin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nivalasta kotoisin oleva jääkiekkoilija Atte Ohtamaa on tehnyt sopimuksen KHL:ssä pelaavan venäläisseura Lokomotiv Jaroslavlin kanssa. Sopimus on yksivuotinen.

Ohtamaan, 32, edellinen seura oli saman sarjan Barys Nur-Sultan, johon hän saapui viime vuoden marraskuussa Sveitsin NLA-liigaa pelaavasta HC Luganosta.

Viime kausi oli onnistunut puolustajana pelaavalle Ohtamaalle. Cowboysin kasvatti teki KHL-uransa ennätystehot 6+15 Barysin paidassa 36 ottelussa. Tehotilasto näytti lukemaa +14. Luganossa hän ehti pelata 18 ottelua tehoin 1+2.

Lokomotiv Jaroslavl on Ohtamaalle neljäs seura KHL:ssä. Aiemmin hän on pelannut ruplajäillä Barysin lisäksi Ak Bars Kazanissa (2016–2018) ja Jokereissa (kausi 2015–2016). Liigassa hän on edustanut ainoastaan Oulun Kärppiä.

Ohtamaa on saavuttanut urallaan kolme aikuisten MM-mitalia: yhden kullan (2019) ja kaksi hopeaa (2014, 2016). KHL:n Gagarin Cupin voittoa hän pääsi juhlimaan kaudella 2017–2018 Kazanin riveissä.