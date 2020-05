Hilmantorille avataan kiinalainen ravintola – Liminkalainen yrittäjä avasi toisen ravintolansa Kalajoelle rohkeasti korona-aikana

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sally Hu ajeli viime kesänä lastensa kanssa huvipuisto Powerparkiin kotoaan Limingasta. Matkan varrella hän kiinnitti huomiota Kalajokeen.

– Se näytti aivan erilaiselta kuin mikään muu paikka Suomessa, hän mainitsee.

Poikkeuksellinen paikkakunta herätti bisnesidean.

Hu perusti kahdeksan vuotta sitten kiinalaisen Golden Jasmin -ravintolan Limingan keskustaan. Powerpark-reissun jälkeen hän alkoi pohtia, olisiko Kalajoki potentiaalinen paikka toisen ravintolan perustamiselle. Hu alkoi googlailla löytyikö paikkakunnalta tai sen lähistöltä vastaavaa. Hän huomasi, että lähin kiinalainen ravintola on Ylivieskassa, mikä tuntui sopivalta etäisyydeltä.

Hu alkoi etsiä sopivia toimitiloja. Keskustasta sellaisia ei löytynyt ja muutenkin yrittäjästä tuntui, että Hiekkasärkät on sijainniltaan parempi.

– Siellä asiakkaina ovat niin paikalliset kuin turistit, kaikki turistit eivät välttämättä tule keskustaan. Hilmantorilla on myös hyvät palvelut lähellä, Hu kommentoi.

Hu avasi ShangriLa-ravintolan ovet rohkeasti korona-aikana, vappupäivänä. Aluksi sieltä saa ajanmukaisesti tilattua ruokaa vain mukaan.

– Kiinalaista ruokaa on helppo viedä take awaynä kotiin, Hu toteaa ja mainitsee, että menu löytyy jo ShangriLan Facebook-sivuilta.

Ravintolan sisätiloissa on 68 asiakaspaikkaa, lisäksi terassille on tulossa 36 paikkaa. ShangriLasta tulee löytymään seisova pöytä tilausruuan lisäksi, kun ravintolat saavat taas olla normaalisti auki. Tällä hetkellä ne ovat kiinni valtion hallituksen tekemän linjauksen mukaan. Näin yritetään estää koronaviruksen leviämistä.

– Myös sushia tulee myöhemmin listalle. Sushi on parasta aivan tuoreena, eikä sovellu minusta siksi niin hyvin take away -ruuaksi. Toivottavasti sitä saataisiin myyntiin jo kesäkuussa, Hu toivoo.

Ravintolan ShangriLa-nimi on peräisin Kiinasta. Hu kertoo, että Kiinassa on Shangri-La -niminen hyvin kaunis paikka.

– Minusta nimi käy täydellisesti yhteen Hilmantorin ja Hiekkasärkkien kanssa.