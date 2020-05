Kalajoen suuri Jukuleiri on tulevalta kesältä peruttu – Keski-Pohjanmaan Liikunta lomauttaa henkilöstönsä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan Liikunta liittyi niiden urheiluyhteisöjen joukkoon, jotka lomauttavat henkilöstöään koronaviruspandemian seurauksena.

Keplin hallitus päätti lomauttaa osan henkilöstöstään enintään 25 päivän ajaksi toukokuun alusta marraskuun lopun välisenä aikana. Lomautusten piirissä on yhteensä kuusi työntekijää Keplin toimistosta.

– Pandemiasta johtuen työmäärä on tilapäisesti vähentynyt, kun tapahtumia on siirretty tai peruttu. Myös taloutta on tässä tilanteessa seurattava. Budjetoidut tulovirrat ovat vähentyneet, joten tilannetta on paikattava näillä keinoilla, Keplin aluejohtaja Petri Harsunen perustelee ratkaisua.

Keplin hallitus päätti kokouksessaan myös nuorten Jukuleirin perumisesta tältä vuodelta. Perinteinen leiri peruttiin nyt ensimmäistäkertaa leirin historiassa. Toteutuessaan leiri olisi järjestetty nyt 27:nnen kerran.

– Kerran aikaisemmin leiri on jouduttu keskeyttämään. Näin tapahtui vuonna 2010 myrskytuhojen vuoksi. Tänä vuonna peruminen johtuu pandemian seurauksista. Mietimme myös ryhmäkokojen pienentämistä ja ulkoliikunnan lisäämistä, jotta olisimme voineet leirin järjestää. Pandemian vuoksi epävarmuustekijöitä mm. turvallisuuteen liittyen on niin paljon, että päätimme perua tämän vuoden leirin, vaikka sen järjestämisajankohta osuukin rajoitusajan ulkopuolelle, Harsunen kertoo.

Leiri oli tarkoitus järjestää Kalajoella 3.–6. elokuuta. Tässä vaiheessa leirille oli ilmoittautunut noin sata osallistujaa.