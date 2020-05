Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajoen seudun yrityspalvelukeskus on panostanut yritysten neuvontaa sekä oman henkilökumman että paikallisten asiantuntijayritysten palveluiden kautta. Neuvonta on tuottanut tulosta. Tähän mennessä jo 19 kalajokiselle yritykselle on myönnetty Business Finlandin tukia yhteensä 554 000 eurolla. Lisäksi Ely-keskuksen tukia saa 26 yritystä yhteensä 178 000 eurolla.

Business Finlandin hakemusten käsittelyajat ovat keskimäärin olleet noin kolme viikkoa ja ELY-keskusten tuen käsittelyajat kaksi viikkoa. Myönteisten päätösten yksinyrittäjätuet menevät pääsääntöisesti maksuun heti päätöstä seuraavana arkipäivänä.

Kalajoen kaupungille sekä Alavieskan ja Merijärven kunnille jätettyjä yksinyrittäjien tukihakemuksia on saapunut 58 kappaletta.

Osalla yksinyrittäjätuen hakemuksen jättäneistä yrityksistä on ollut haasteita osoittaa vähintään 30 prosentin lasku liikevaihdossa. Liikevaihdon lasku tulee osoittaa joko kirjanpidon otteella tai tiliotteella, ja ratkaisevaa hakemuksen käsittelyn kannalta on osoittaa liikevaihdon aleneminen 16.3.2020 jälkeen. Näiden tietojen liittämisessä hakemukseen kannattaa hyödyntää oman tilitoimiston palveluita, koska yrittäjän oma kirjallinen selvitys ei ole riittävä. Yrityspalvelukeskuksessa on myös oma yritysasiantuntija, joka avustaa tarvittaessa hakemuksen laatimisessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Meillä on panostettu voimakkaasti yritysten tarvitseman asiantuntija-avun nopeaan kanavoimiseen niille yrityksille, jotka kärsivät koronan vaikutuksista. Matkailun kehitysyhtiö Kalajoen Hiekkasärkät on vastannut matkailuyritysten kontaktoimisesta, ja ohjannut asiakkaita tarvittaessa yrityspalvelujen piiriin. Sekä yksinyrittäjinä toimivia että työllistäviä yrityksiä on kontaktoitu yrityspalvelukeskuksen asiantuntijoiden toimesta toimiala kerrallaan. Asiakkaita on kanavoitunut myös paikallisten yrittäjäyhdistysten sekä tilitoimistojen ja pankkien yhteistyön kautta yrityspalvelukeskukseen. Yhteistyössä olemme onnistuneet tavoittamaan jo yli kolmasosan alueen yrityksistä ja saaneet alueelle myös hyvin tukipäätöksiä, toteaa elinkeinojohtaja Miia Himanka ilahtuneena.

– Päätoimialat, joille Business Finlandin ja Ely-keskuksen tukia on myönnetty Kalajoen seudulle ovat matkailu, ravitsemustoiminta, henkilöliikennepalvelut, hyvinvointipalvelut, vähittäiskauppa sekä teollisuuden tietyt toimialat, yritysasiantuntija Kimmo Niskanen kertoo.

Niskanen lisää, että töitä ja kontakteja on ollut todella paljon.

– Mutta on palkitsevaa huomata, että se tuo tuloksia ja apuja yrityksille tähän tilanteeseen. Yrittäjät ja yritykset ovat avainasemassa kuntien elinvoiman takaamisessa. Kalajoen seudulla yrityksiä on reilusti yli tuhat, joten niiden toiminnan turvaaminen todellakin on tärkeää.