Ylivieskan Kiviojan kaava lopulta valtuuston hyväksyttäväksi – Koronatilanteen vuoksi lykkääntynyt asia maanantaina valtuuston hybridikokouksessa

Ylivieskan Kiviojan kaava on tulossa lopultakin kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi maanantaina iltapäivällä alkavassa hybridikokouksessa. Kaava piti olla käsittelyssä jo maaliskuussa, mutta valtuuston kokous peruttiin koronatilanteen vuoksi.

Kaupunginhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi kaavaa, joka sisältää yhteensä 66 tonttia sekä Suvannonsaaren ylittävät kevyenliikenteen sillat, jotka yhdistäisivät Kiviojan ja Koskipuhdon kaupunginosat joen yli.

Asemakaava- ja kaavamuutosehdotus ovat olleet nähtävillä tammi-helmikuussa. Alueelle on tulossa tontteja, jotka on tarkoitettu omakoti-, asuinpientalo- ja rivitalorakentamiseen. Kaupungin omistamalla maalla on myös yksi lähipalvelurakennusten tontti.

Ensimmäisen kerran poikkeusoloissa kokoontuva kaupunginvaltuusto pitää hybridikokouksen kulttuurikeskus Akustiikassa. Hybridikokous tarkoittaa sitä, että valtuutetut voivat osallistua siihen joko sähköisen Teams-etäyhteyden kautta tai tulemalla paikanpäälle Akustiikan saliin, jossa on mahdollisuus istua väljemmin kuin kaupungintalon valtuustosalissa.

Fyysisesti kokouspaikalla ovat puheenjohtaja Juha Pylväs, esittelijänä toimiva kaupunginjohtaja Maria Sorvisto sekä kokouksen sihteerinä toimiva hallintojohtaja Toni Saranpää.

PaikallisTV kuvaa kokouksen suorana lähetyksenä nettiin, koska valtuuston kokoukset ovat julkisia.

– Yleisölle esitän sellaisen toiveen, että ei tulla paikalle, sillä kokoontumisrajoitukset ovat voimassa. Valtuustoa voi seurata suorana kokouksen aikana, mutta tallennetta siitä ei jää, Maria Sorvisto kommentoi.

