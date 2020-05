Nivalan kirkkovaltuusto tekee päätöksen, saako Nivalan kirkko lisänimen Pyhän sydämen kirkko – Nimiehdotuksen perusteena on Nivalan kirkon poikkeuksellisen suuri määrä sydämen kuvia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ajatus nimetä Nivalan evankelisluterilaisen seurakunnan kirkko Pyhän sydämen kirkoksi etenee. Uuteen nimeen on ottanut myönteisen kannan Nivalan seurakunnan kirkkoneuvosto, joka lähettää esityksen edelleen kirkkovaltuuston päätettäväksi.

– Pyhän sydämen kirkko, ehdottaa Nivalan kirkkoherran virasta eläkkeelle jäänyt rovasti Heikki Hurskainen.

Tämä lyhyt ja yksinkertainen Hurskaisen sitaatti oli lehdessä viime vuoden helmikuussa aivan toisen jutun yhteydessä. Silloin tehty lehtijuttu kertoo Nivalan kirkossa olevista kynttilälampeteista ja niiden arvellusta alkuperästä. Nivalan kirkossa on viisi messinkistä lampettia, kaksi isoa, kaksi pientä ja yksi keskikokoinen. Kaikissa muissa paitsi keskikokoisessa lampetissa on sydänkuvio.

Kyseessä on juuri Hurskaisen nimiehdotus. Hän esitteli sen jokunen vuosi sitten nykyiselle kirkkoherralle Sanna Jukkolalle, joka piti ideasta hyvin paljon ja lähti viemään sitä eteen päin.

– Asia on ollut esillä vuosien ajan, ja nyt ajankohta on sopiva, otetaanhan kirkko uudelleen käyttöön remontin jälkeen kolmantena adventtisunnuntaina, linjasi kirkkoneuvosto esityksessään kirkkovaltuustolle.

– Se on tullut vähän niin kuin muotiin nimetä kirkkoja jonkun kristillisen teeman mukaan, takavuosina enemmän ja nyt taas uudelleen, Hurskainen pohtii.

Esimerkiksi naapurissa Haapajärvellä kirkko on nimetty Kristuksen kirkastumisen kirkoksi sen alttaritaulun mukaan.

Nivalan kirkossa on sen tekoajalle tyypillisiä sydänkoristeita, mutta niitä on paljon tavanomaista enemmän. Ovatko ne saaneet innoituksensa juuri noista lampeteista, jotka on Nivalan nykyiseen kirkkoon tuotu sen edeltäjästä, sitä ei tiedetä.

Lampettien lisäksi sydämiä on muun muassa ovien yläpuolisissa koristeissa. Näkyvimmät ja nyttemmin punaiseksi maalatut sydämet veripisaroineen ovat kirkon kattorakenteiden liittymäkohdissa, kuten Hurskainen kirjoittaa tässä ohessa.

Onko Nivalan kirkon uudelleen nimeämisellä laajempaa kannatusta? Kirkkoneuvosto sen joka tapauksessa lähetti esityksenään kirkkovaltuustolle, eli siellä kannatus on. Mitä tavalliset seurakuntalaiset sitten? Tässä kohtaa 70 vuoden rajapyykin ylittänyt rovasti joutuu vastaamaan ettei tiedä, koska näinä korona-aikoina hän on pidättäytynyt enemmistä ihmiskontakteista:

– En ole edes liikkunut tuolla kylillä, että tietäisin, mitä ihmiset siitä tykkää.

Kirkkoherra Jukkola puolestaan, kun on lähtenyt asiaa viemään eteen päin, kehuu nimeä kernaasti:

– Oletus on että Nivalan kirkko säilyy edelleen Nivalan kirkkona, jolla sitten jatkossa on tällainen lisänimi. Se on aika mukava meidän, jotka pidämme puheita siellä kirkossa, puhua Pyhän sydämen kirkosta vaikkapa vihkiparille.

Jukkola kehottaa istumaan Nivalan kirkon penkkiin seuraavan kerran tutkivalla mielellä. Montako sydäntä pystyy katseellaan löytämään kirkon rakenteista?

Milloin päätös Nivalan kirkon mahdollisesta lisänimestä on esillä, ei ole vielä tiedossa. Se on seuraavan kirkkovaltuuston esityslistalla, mutta kokousajankohtaa ei ole vielä pystytty päättämään. Kokousta ei ole tarkoitus pitää etänä vaan se on sitten, kun valtuutetut voivat tulla jälleen yhteen tilaan perinteiseen kokoukseen.

Hurskainen ei lähde ennakoimaan valtuuston päätöstä.

– Menköön eteenpäin. Itsekin olen empinyt, tarvitaanko tällaista lisänimeä, mutta jos se nyt etenee niin hyvä niin, hän sanoo.