Paluu kouluun räjäytti somen – Viikon somekommentteja Kalajaskan Facebookista löytyy täältä

Kala Jaska on Kalajokilaakson virallinen facebook-sivusto, jonne päivitämme joka päivä lehden nettijulkaisuja sekä ajankohtaisia puheenaiheita. Tämän viikon ehdoton puheenaihe oli hallituksen ilmoitus koulujen lähiopetuksen aloittamisesta toukokuun puolivälissä.

Facebookissa kysyimme, aikovatko vanhemmat laittaa lapsensa kouluun 14.5. Keskustelua syntyi paljon ja saimme muun muassa tällaisia vastauksia:

– Korona ei ole kuulemma syy olla pois koulusta joten pakko.

– Olen sitä mieltä, että vain ne olisi pitänyt ottaa kouluun, joilla on vaikeuksia koulussa ja oppimisen kanssa ja tarvitsevat tukea ja lähiopetusta. Hyvin pärjänneet oppilaat voisivat ihan hyvin jatkaa lopun lukuvuoden etänä ja syksyllä sitten lähiopetukseen.

– No tietysti! Elämä jatkuu, koronan kanssa opitaan elämään.

– Ilman muuta! Alaluokkalaisten etäkoulu on pirun keksintö vanhemmille.

– Ollut kokoajan, koska ammatti on poikkeuksellinen.

– Harkinnassa on. Mieluummin niin, että eivät menisi.

– Todennäköisesti en.

– Toinen ei, toinen kyllä, varhaiskasvatettava siinä kiirastulessa välillä.

– Jokainen voi miettiä, haluaako osallistua tähän kokeeseen. Kouluun ei ole pakko mennä, mutta oppivelvollisuus on hoidettava. Tämän ei luulisi olevan ongelma niille, jotka näin päättävät. On aivan vastuutonta väittää, että koulujen avaaminen on riskitöntä.

– Ei oo monivalintakysymys. Kouluun kun on ilmoitettu niin on koulupakko. Etäopetusta ei enää järjestetä. Eli jos haluaa lapset kotona pitää, niin pitää hakea lapsille lomaa tai tulee luvattomia poissa oloja. Toisena vaihtoehtona on et erottaa lapsen koulusta milloin kuitenkin lapsen oppivelvollisuus jatkuu ja opetusvastuu on täysin vanhemmalla. Ymmärrän kyllä, et joissakin perheissä tää tuottaa tuskaa. Mut näin menee laki.

– Ei tämä lomaa/poissaolo pidä paikkansa, vaan koulupakosta huolimatta riskiryhmään kuuluva tai riski kotona-tapaukset on vielä näistäkin erikseen. Opettajilla jonkin verran siis joka tapauksessa sekä lähi- että etäopetusta...valitettavasti.

– Tuskin kotiin jääminen tässä tilanteessa on ongelma. Uskon, että koulussa ymmärretään, jos ei kouluun halua tulla.

– Toisaalta hyvä toisaalta taas ei. Tulee tungosta pakostikki yleisille paikoille.. itse työskentelen ympärivuorokautisessa yksikössä. Jotenka riskit kasvaa kulettaa virus Koska kuka sanoo ettei lapset voisi olla oireettomia kantajia. Luulen että tästä ei vielä niin paljon ole tietoa.

– Tämä on vaikea kysymys, lapset haluaisivat päästä näkemään kavereita ja opettajia, mutta maatilalla alkaa samaan aikaan vuoden kiireisin aika ja jos lapset tuovat koronan meille, niin ei ole kukaan tekemässä kausitöitä. Siihen ei vaan olisi yksinkertaisesti varaa. Todennäköisesti jos mahdollista niin lapset eivät mene kouluun.

– Käsittääkseni tämä ei ollut valintakysymys – tietysti jos erikseen hakee lääkärintodistuksen tai anoo lomaa. Meillä lapset siis lähtevät kouluun.

– Tottakai! Olisin pitäny koko ajan.

Myös muut aiheet kiinnostivat. Muun muassa uutinen Sievi–Ylivieska-tien parannussuunnitelmista nostatti tällaista kommentointia:

– On ollukki niin surkia tie että saaki jo parantaa

– Jos tulee yhtä "hyvä",kuin Ylivieska-Oulainen välistä, niin ei palijo naurata.

– Toivottavasti nyt sitten Sievi-Ylivieska-tien parannustyön yhteydessä Perkkiönperäntien risteys rautatien ylittävän sillan läheisyydessä saa lisäkaistan Sievistä päin tultaessa oikeaan reunaan. Risteys on ollut vaarallinen ja siinä on ollut monta läheltäpiti tilannetta. Myös kaista Ylivieskan suunnasta käännyttäessä Perkkiönperäntielle.