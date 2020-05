Iinan ja Jukan kirje Jerusalemista: Ääniä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tuttuihin ääniin ei välttämättä kiinnitä huomiota, mutta tutun äänen puute voi havahduttaa. Uudessa asuinympäristössämme äänimaailma ei ole tullut vielä niin tutuksi, etteikö erilaisia ääniä pistäisi merkille.

Viime syksynä aloittamamme kielikoulu on jatkunut tänä keväänä etänä. Iltatuntien ollessa loppupuolella, jonkun osallistujan taustalta kuuluu rukouskutsu. Kun tunti on ohi, seuraa iso pamahdus.

Täällä kuulee “kummallisia” pamauksia on aina silloin tällöin. Puhelimen sovellus hälyttää, jos kyseessä on raketti. Tämän ajankohdan pamaus on merkki siitä, että ramadanin paastopäivä on ohi ja on aika aloittaa iftar-ateria.

Lähi-idän levottomuuksiin liittämiäni ääniä ovat lukuisat hälytysajoneuvojen äänet ja silloin tällöin taivaalla lentelevät hävittäjät. Pommisuojaan menemiseen kehottavia ääniä ei ole meillä onneksi tarvinnut kuulla.

Helikopteri lentelee aika usein, mutta tällä hetkellä sen päätarkoitus lienee valvoa ulkonaliikkumiskieltoa. Pari viikkoa sitten hälytysajoneuvo tuli omaan pihaamme, kun meillä oli tulipalo. Sitä edelsi tietenkin oman palojärjestelmämme raastava hälytysääni.

Koska koronan aikaan ei saa kokoontua, ilotulitteiden äänet ovat kadonneet. Niillä juhlistetaan usein syntymäpäiväsankaria tai vankilasta vapautunutta sankaria, joka on aiemmin päätynyt kahakoimaan Israelin armeijan tai poliisin kanssa.

Mellakan ääniä kuuluu myös lähinaapurista, jossa asuu ultraortodoksijuutalaisia. Siellä osoitetaan usein mieltä televisiota ja internettiä vastaan. Myös Israelin valtio on heidän maalitaulunaan. Kun menee paikan päälle naapurikortteliin, voi kuulla “natsi”-huutoja.

Naapurissa koronarajoituksia, erityisesti uskonnonharjoittamiseen liittyen, vastustettiin kovaäänisesti ja väkivalloin. Kovaäänisiä ovat myös ne huudot, joilla muistutetaan lähialueiden asukkaita sapatin alkamisesta.

Koko kaupungin äänimaiseman yli menevää sireeniääntä käytetään täällä eri tarkoituksiin. Holokaustin muistopäivänä sireeni soi sen merkiksi, että pysähdytään muistelemaan kansanmurhaa. Ja niin kaikki pysähtyi kahdeksi minuutiksi.

Perjantaisin myös sapatti alkaa Jerusalemissa kovalla sireeniäänellä. Synagogissa puhalletaan oinaan sarveen, mutta se ei meille asti kuulu. Sapattiaterian päätteeksi tai juutalaisten juhlien aikaan kuuluu laulua ja tanssia; sellaista äijämäistä “torilla tavataan” -mölinää, kun naiset ja miehet juhlivat erillään ja jälkimmäiset äänekkäämmin.

Kun lauantai-illalla sapatti on loppupuolella, lukuisten kirkon kellojen pauhu kantautuu vanhasta kaupungista. Hetken päästä kuuluu autojen ääniä, kun julkisen liikenteen bussien on taas lupa liikennöidä.

Jos vanhasta muistista valvoo lauantai-illalla pitkään, aikomuksenaan jatka unia seuraavana aamuna, pettyy. Täällä viikon ensimmäinen päivä on sunnuntai. Naapurirakennuksella työ aloitetaan jo seitsemältä – ainakin ne kaikista äänekkäimmät työt.

Iina Matikainen

Kirjoittaja työskentelee Suomen Lähetysseuran Lähi-idän alueellisena tiedottajana ja kummilapsityön koordinaattorina Felm Centerissä Jerusalemissa. Iina Matikainen ja puolisonsa Jukka Hautala kirjoittavat Israel-kuulumisiaan Kalajokilaaksoon.