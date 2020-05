Lukijalta: Eduskunnan kyselytunti oli koronan jälkiviisastelua

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

On suorastaan häpeä, miten näin vakavalla asialla ratsastetaan, ikään kuin kaikki olisi epäonnistunut viruksen torjunnassa. Heti alkuun, miten on käynyt oikeasti: Esimerkiksi Suomessa on kuollut miljoonaa asukasta kohti hutikuun 24 päivään mennessä 34 ja USA:ssa 144 henkeä viruksen aiheuttamana. Suomen kuolleisuus luku on todella pieni verrattuna mihin maahan vain.

Tarvikepula yllätti kaikki maailman valtiot, eihän tätä valtavaa tarvetta voitu mitenkään täyttää muutamassa viikossa.

Nyt päähuomio on kiinnitetty siihen, mitä olisi pitänyt tehdä eli jälkiviisasteluun. Pitäisi antaa omia käsityksiä siihen, miten hoidetaan kriisiä tästä eteenpäin, mutta siitä syytetäänkin hallitusta, ettei sillä ole selvää ohjelmaa, miten hoidetaan loppuvuosi.

Eikö me olla valittu kansanedustajat hoitamaan meidän akuutteja asioita. Eihän jälkikäteen annetulla neuvolla ole mitään merkitystä, kyllä me vaalikarja osataan jälkiviisastelu. Jos tietää, miten tätä koronakriisiä olisi pitänyt hoitaa, niin ei pidä salata sitä, jos tietää miten kriisiä pitää hoitaa eteenpäin.

Vielä on kansakuntia, joilla ei ole koronaongelmaa, kuten Valkovenäjä ja Pohjois-Korea. Puidaan kriisin jälkeen, mitä on tehty väärin ja opitaan siitä seuraavaa kriisiä varten, joita varmasti tulee, esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat.

Vielä on kansanjohtajia, joille ei ilmastonmuutosta ole olemassakaan kuten Trump. Eihän Trumppikaan oikein heti uskonut koronavirukseenkaan.

Maski-innostus on saanut hymyilyttäviä muotoja, Pohjanmailla on todettu 10–15 päivittäin uusia tapauksia 100 000 asukasta kohti, joten koko kansan varustautuminen maskeilla tuntuu vähintään hätävarjelun liioittelulta. Maski vaatii todella hyvää ymmärrystä sen käytöstä, väärin käytettynä maski on enempi haitallinen.

On valitettu koronatestauksien vähyydestä. Terveystalon testihinta on 195 euroa, ja osa kansanedustajista oli sitä mieltä että testauksia pitäisi antaa enempi yksityisille tahoille. Saattaisi olla hyvää bisnestä: aina kun saa jonkun kiinni niin ei muutako testiin á 195 euroa. Eiköhän jätetä testausten määrän tarpeen määrittely asiantuntijoille.

Eikä minkäänlaista koronan aiheuttamaa vahingonkorvausta saa antaa poliitikon sukulaiselle, julkisuuden henkilölle, minun tutuilleni, mersun omistajalle tai kesämökin omistajalle, vasta nälkäkuoleman uhatessa.

Minun pitäisi saada tuntuva korvaus menetetyistä KPO:n lahjakorteista, kun bingot kiellettiin.

Lehtosen Kalle

Ylivieska