Lukijalta: Tuli vanhuus!

Oikein ministerien suusta olen kuullut tulleeni vanhaksi. Ovat alkaneet nimittelemään yli seitsenkymppisiä vanhuksiksi ja riskiryhmäksi tämän koronan aikana. Aiemmin en tiennyt olevani vanhus. Että kiitos vaan tajuntani laajentamisesta.

Ikäarestissa ollessa ei saa ohjeiden mukaan juuri liikkua eikä olla muiden nähtävillä. Jos ei olla möllötä asuntonsa seinien rajoittamassa tilassa, niin sallittua voisi olla istuskelu keskellä laajaa metsää kannon päällä ihmettelemässä kevään etenemisen vaikutuksia ympärillään.

Maamme johtajat ja eri alojen johtavat asiantuntijat kinaavat siitä, miten asioita pitäisi hoitaa, ja milloin ja missä laajuudessa tehtyjä rajoitteita voisi purkaa. Eri medioita seuraamalla ei tule ”hullua hurskaammaksi” huomisesta tai ensi viikosta. Yksi sanoo jonkin totuuden ja toinen kumoaa sen viimeistään parin tunnin päästä.

Kuitenkin koko lailla yhteinen näkemys on siitä, että tämän koronan kanssa joudumme elämään vielä pitkään. Meillä ikäarestissa olevilla saattaa tulla aika pitkäksi ja meidän asiointeja hoitavilla riittää sarkaa, sillä liikkumisemme ja esilläolomme rajoituksia ei ministerien mielestä voi purkaa ennen kuin käytössä on virukseen tehoava luotettava rokote.

Kun on ehtinyt seurata vuosikymmeniä suomalaisten viranhaltijoiden ja politiikkojen kiireitä, niin olemme karanteenissa vielä vuosia. Maailmalta tulevissa ennusteissa arvellaan rokotteen keksimisen vievän ainakin vuoden. Jos maailmalla on rokote testattu ja hyväksytty käyttöön, niin ennen kuin se meillä saadaan luvalliseksi on vierähtänyt vähintään 2–3 vuotta. Ainakin aikaisempien muualla hyväksyttyjen uusien lääkkeiden hyväksymis- ja käyttölupa-asiat ovat pyörineet suomalaisen byrokratian rattaissa useita vuosia, ennen kuin ne on voitu ottaa täällä myyntiin.

Rajoitteita ja luppoaikaa riittää. Lämpenis vähän nuo ilmat, jotta tarkenis mennä yksikseen jokirantaan onkimaan ja ihmettelemään viisaidemme toilauksia.

Kouluistakin kinataan. Ministerit voisivat haluta jo oppilaat koulujen seinien sisälle, mutta opettajat ovat jyrkästi vastaan. Jospa tekisivät kompromissin. Tulevasta syksystä alkaen peruskoulun luokat 1–6 olisivat koululla lähiopetuksessa ja luokat 7–10 täydellisessä kokoaikaisessa etäopetuksessa, käymättä missään vaiheessa koululla. Riittäisivät luokkatilatkin paremmin. Voisi purkaa kaikki homekoulut pois ja terveimpiin rakennuksiin mahtuisivat kaikki luokkia tarvitsevat.

Olenpahan pannut merkille, että lehtien tekstaripalstoilla ja pitemmissäkin kirjoituksissa monet opettajat ovat valitelleet etäopetuksessa työpäivien venyvän jatkuvasti yli 10-tuntisiksi, eikä näistä ylitöistä edes makseta palkkaa. Entisenä palkkatyöläisenä annan ilmaisen vihjeen. Lukekaa työlainsäädäntöä. Siellä määrätään tarkat rajat ylitöiden määrälle, mitä saa teettää.

Jos työnantaja vaatii tekemään enemmän, niin työsujelu voi puuttua siihen ja työnantaja joutunee asiasta käräjille. Rajamäärän ylittäviä ylitöitä ei ole pakko tehdä. Niistä kieltäytyminen ei voi olla irtisanomisperuste.

Onkikelejä ootellessa ja hyviä luppopäiviä toivotellesa.

Raimo Anttila

Ylivieska