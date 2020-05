Pääkirjoitus: Ei todellakaan helppo päätös

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

1.5.2010

Hallituksen keskiviikkoinen päätös avata peruskoulut lähiopetukselle 14.5. alkaen oli ministerien mukaan sikäli helppo tehdä, että muuta mahdollisuutta ei ollut. Poikkeuslain nojalla tehtyä koulujen sulkemispäätös ei voitu jatkaa, koska lain vaatimat edellytykset eivät täyty.

Opetusministeri Li Andersson vetosi voimakkaasti perustuslakiin: oikeus perusopetukseen koskee kaikkia lapsia. Siksi kunnille ei anneta mahdollisuutta itse päättää, avataanko koulut vai ei. Ne avataan.

Silti herää kysymys, eikö etäopetus sitten täytä perustuslain tarkoittamaa oikeutta perusopetukseen. Vain koulutiloissa tapahtuva opetusko on sitä perusopetusta, joka täyttää lain kirjaimen?

On varmasti totta, että osa lapsista ei ole etäkoulussa saanut sellaista opetusta kuin olisi tarpeen. Kaikkien kotiolot eivät ole sellaiset, että etäopetus oikeasti tavoittaisi lapset. Eroja on varmasti myös itse opetuksen laadussa.

Tällä perusteella voi sanoa, ettei perustuslain kirjain jokaisen kohdalla toteudu. Valitettavasti se ei aina toteudu lähiopetuksessakaan. Koulupudokkaita on aina ollut. Toki lähiopetus tarjoaa paremmat mahdollisuudet ainakin yrittää vaikuttaa siihen, että heitä olisi mahdollisimman vähän.

Monissa perheissä on odotettu koulujen avautumista. Etäopetus on kieltämättä ollut osin raskas sekä lapsille että vanhemmille. Kaverien näkemistä viikkojen jälkeen varmasti on odotettu, ja tekemisen puute koettelee itse kunkin hermoja.

Kuitenkin koulujen avaaminen jakaa mielipiteitä myös perheissä. Osa perheistä ei haluaisi ottaa pientäkään riskiä koronaviruksen tarttumisesta perheenjäseniin. Ymmärrettävää sekin.

Jos oli päätös hallitukselle "helppo", sitä se ei todellakaan ole kuntien opetustoimen väelle. Opettajat ja muu henkilökunta ovat tehneet valtavan hienon työn etäopetuksen ylösajossa käytännössä tyhjästä. Ja nyt on edessä uusi, ehkä vielä suurempi urakka, kuten käy ilmi toisaalla tässä lehdessä olevasta uutisesta.

Aiheellinen on myös se kysymys, kuuluuko opettajien kantaa vastuu perheiden sosiaalityöstä. Sehän on ollut painava peruste koulujen avaamisessa.

Selvä vastaus on: ei kuulu. Kasvatusvastuuta kylläkin yhdessä kodin kanssa.