Suomessa liki 5000 varmistettua koronatartuntaa – Nivala yhä Kalajokilaakson ainoa viiden tartunnan kunta

Suomen laboratoriovarmistettujen koronatartuntojen määrä on lähes 5 000.

Nivala on torstain koronapäivityksen mukaan edelleen ainoa Kalajokilaakson paikkakunta, josta löytyy viisi varmennettua koronavirustartuntaa. Nivala nousi viikonlopun aikana THL:n ylläpitämälle koronakartalle, kun laboratoriotesteillä todettujen tartuntojen määrä nousi viiteen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL päivittää joka päivä karttasivustoa, johon on koottu tiedot laboratoriovarmistetuista COVID-19-tapauksista Suomessa. Sovellus löytyy osoitteesta thl.fi/koronakartta.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti alkuviikolla, että Nivalan tartuntaketjut on pystytty selvittämään ja sairastuneet sekä altistuneet ovat karanteenissa.

THL:n päivittäisessä sovelluksessa esitetään varmistetut tapaukset Suomessa kunnittain, mikäli kunnassa on enemmän kuin neljä koronatapausta. Karttasovelluksen tiedot perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin. Näytteenottopäivästä kuluu noin 2–4 päivää ennen kuin näyte on analysoitu, kirjattu ja tieto on päivittynyt tartuntatautirekisteriin, joten sivuston tiedot voivat päivittyä takautuvasti. Torstain päivityksen viimeisimmät tapaustiedot olivat keskiviikolta.

Koko maassa oli viimeisimmän päivityksen mukaan 4 995 varmennettua koronavirustartuntaa. Pohjois-Pohjanmaalla niitä on 126 eli kolme enemmän kuin edellisessä päivityksessä.